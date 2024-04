La Robur è pronta per gli ultimi 180’. C’è un’imbattibilità da conservare

Ci proverà, la Castiglionese, a fermare la corsa del Siena. Battere i bianconeri, obiettivo che nessuna avversaria è riuscita a centrare, sarebbe un’impresa, che la squadra di Fani domenica, così come il Mazzola e all’ultimo atto la Nuova Foiano, proverà a rendere possibile. Ma la Robur ha ancora fame di punti: la promozione è già arrivata, l’anno prossimo i bianconeri giocheranno in Serie D, ma chiudere con zero sconfitte darebbe ancora più lustro a una stagione al di sopra delle righe. I giocatori che hanno trovato meno spazio hanno poi voglia di mettersi in mostra, non avendone avuta la possibilità durante l’arco del campionato, vuoi per problemi fisici, vuoi per l’anagrafe. Contro l’Audax Rufina, ha avuto la gioia di debuttare il giovane portiere Gueye (che potrebbe trovare conferma anche contro i vola, cedendo il passo a Siliberto, anche lui all’inseguimento del debutto, all’ultima giornata), mentre hanno giocato uno scampolo di partita Ivan e Costanti. Minuti che sperano di collezionare anche i vari Leonardi, Musaj, Baldari e Ravanelli (anche se quest’ultimo dovrebbe rientrare per la gara con il Mazzola). Senza dimenticare che è tornato a disposizione Alessio Cristiani: non è infatti escluso che mister Magrini decida di impiegare il centrocampista, dopo oltre due mesi trascorsi a guardare i compagni. L’attenzione dei bianconeri è concentrata tutta sulla trasferta di domenica, ma è normale che la testa vada un po’ anche alla gara successiva: l’attesa di squadra e tifosi è per l’ok definitivo della disputa dell’incontro al Franchi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha rimesso in mano all’amministrazione il Rastrello e il campo Bertoni all’Acquacalda e i successivi sopralluoghi effettuati nelle strutture. Sarebbe una soddisfazione, nel caso, poter pestare l’erba dello stadio, per i giocatori ai quali mister Magrini e Stefano Argilli – in biancoceleste militano molti ragazzi di Siena e con un passato in bianconero – decideranno di affidare le redini della gara. Un momento atteso dalla Robur per tutta la stagione che potrebbe concretizzarsi proprio all’ultimo tuffo, giusto per festeggiare la grande cavalcata di Bianchi e compagni, con la conquista della Serie D.