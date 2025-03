La Robur è tormentata dagli infortuni. Si blocca Semprini: Figline a rischio

Non c’è pace per il Siena: mentre la gara casalinga con il Figline si sta avvicinando (al Franchi fischio di inizio domenica alle 15), mister Magrini rischia seriamente di perdere un altro pezzo: Semprini (nella foto) si è fermato per un problema all’adduttore, oggi sarà valutato dallo staff medico bianconero, ma le speranze che possa essere disponibile per la prossima partita sono ridotte al minimo. Una stagione davvero sfortunata per l’attaccante che ha dovuto trascorrere parte del campionato in infermeria per un infortunio al ginocchio e che proprio adesso stava ritrovando la condizione. Giusto domenica a Foligno era tornato a vestire la maglia titolare.

In caso Semprini desse forfait, a fianco di Boccardi – visto l’ottimo periodo di forma, difficile ipotizzare una sua esclusione – si giocano il posto Giannetti e Galligani. Non ci sono altri attaccanti in rosa: il giovane Di Gianni, infatti, prosegue con il proprio programma di recupero (come Ricchi). Da valutare poi la situazione di Cavallari, anche lui alle prese con un problema al flessore: il difensore, ieri, ha provato a lavorare, seppur a parte, con il gruppo; oggi farà lo stesso; dovesse rispondere bene qualche speranza che possa almeno essere convocato c’è.

Sarà invece sicuramente della partita Suplja: il centrocampista è rientrato dall’impegno con l’Under 21 del Kosovo e si sta allenando regolarmente con i compagni. Domenica, quindi, dovrebbe riprendersi il posto a centrocampo.