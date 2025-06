La Robur e un mercato ancora fermo. Il ‘nodo’ quote sarà fondamentale

Tanti i nomi di giocatori esperti che iniziano ad essere accostati alla Robur mentre per ora tutto tace o quasi riguardo al settore delle quote, vero tallone d’Achille dello scorso anno. Partendo dai più giovani, ovvero i 2007 (ne servirà uno in campo per 90’ ogni domenica) faranno parte della rosa il difensore Calamai e la mezzala Rogani, entrambi della Juniores di Voria ma con qualche spezzone in prima squadra. In più ci sarà, visto che sta per diventare maggiorenne, Santino Lapadatovic che nelle scorso torneo non era stato possibili tesserare in quanto minorenne straniero ma che dal primo giorno di ritiro sarà abile e arruolabile. Il ruolo? Terzino destro, quindi esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 del duo di tecnici appena arrivato. Ne servirà almeno un altro di 2007 però onde evitare i problemi dello scorso anno con i 2006. La scelta, a rigor di logica, potrebbe ricadere su ruoli simili a tre citati oppure sul portiere. Restando in tema di estremi difensore potrebbero essere entrambi due under. Come 2006 al momento non c’è nessuno visto che Stacchiotti non è stato confermato e Di Gianni e Carbè eufemisticamente non hanno fatto vedere grosse cose. Da capire semmai il destino di Suplja, nettamente più pronto ma forse, almeno in linea teorica, non troppo adatto ad una mediana a due. Come under più esperti hanno il contratto sia Di Paola che Pescicani (2005) che potrebbero fare comodo.

Guido De Leo