La Robur fa centro all’ultimo tuffo Vari decisivo, bianconeri ancora primi

vivi Altotevere

0

SIENA

1

VIVI ALTOTEVERE (3-4-3): Bambara; Fumanti, Borgo, Brizzi (45’st Salis); Omohonria, Massai (43’st Petricci), Gennaioli, Alagia; Barculli (32’st Corsini), Bocci, Belli. Panchina: Ermini, Innocentini, Merciari, Salvadori, Cerbella, Fabozzi. Allenatore Ciampelli.

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic (21’st Rossi); Ciofi, Lipari (21’st Lucas), Noccioli, Loconte (21’st Vari); Menghi. Panchina: Di Vincenzo, Lapadatovic, Masini, Ronchi, Calamai, Bellavigna. Allenatore: Bellazzini.

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Caricati – Macchia).

Rete: 44’st Vari.

Note: ammoniti Lipari, Somma, Belli, Noccioli. Recuperi: 0’ e 4’.

SANSEPOLCRO - Vince nel finale, con merito ma anche qualche patema, la Robur che viola il Buitoni di Sansepolcro grazie ad un guizzo di Vari. Nel primo tempo i bianconeri erano partiti con autorità e già al 6’ confezionavano con Ciofi la prima palla gol. L’esterno bianconero fa tutto bene e mette nel mezzo, nessun compagno però riesce ad impattare la sfera e la difesa di casa libera.

Robur che fa la gara e padroni di casa, schierati per l’occasione con la difesa a tre, attendono pronti a ripartire. Al 19’ bello il cross di Loconte per Lipari: il numero 8 bianconero si inserisce bene sul secondo palo ma non arriva per un soffio. Dall’altra parte ci prova Belli, Michielan blocca senza patemi. Nella seconda parte del primo tempo i ritmi calano e i biturgensi sembrano trovare le contromosse per bloccare le fonti del complesso gioco della formazione di Bellazzini. Un sussulto arriva al 36’. Menghi ci prova da posizione defilata, sfera deviata che arriva a Lipari che però non riesce a coordinarsi.

La prima vera parata del portiere di casa è del minuto 38, sul sinistro di Ciofi. Bambara blocca in due tempi. Nella ripresa ci prova prima Vlahovic su punizione (30’) centrando però l’esterno della rete e poi Noccioli (7’) con un tiro cross messo in angolo da Fumanti dopo l’errata uscita di Bambara. Ancora più grande l’occasione sempre per il 21 bianconero al 10’.

Azione iniziata da Zanoni, palla per Loconte che mette nel mezzo per Noccioli che da pochi passi calcia a botta sicura trovando però la respinta ad un passo dalla linea di Borgo. La prima palla gol del Sansepolcro arriva poco dopo ma è enorme.

Al 18’ un Siena troppo sbilanciato viene sorpreso da Bocci che si invola tutto solo verso l’area ma è bravissimo Michielan ad uscire e a parare col piede. Scampato il pericolo Bellazzini con un triplo cambio tenta di riprendere in mano l’inerzia del match. Ma l’attacco sembra spuntato e un errore di Somma per poco con costa gol dei padroni di casa (36’). Bravo ancora una volta Michielan su Belli. Robur con un po’ di fiatone ma pericolosa nel finale con Lucas che di testa vanifica una bella occasione (43’). Ma è il preludio al vantaggio con Vari che sfrutta il cross dello stesso neo entrato francese e batte Bambara, 0-1. Menghi nel recupero sciupa il raddoppio da pochi passi dopo un’altra azione travolgente di Vari.

Guido De Leo