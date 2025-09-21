La Robur fa festa con Nardi e Lipari. Il Poggibonsi paga il ‘rosso’ a Gonzi

SIENA

2

POGGIBONSI

0

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni (27’t Bellavigna); Tosini (27’st Ciofi), Barbera (44’st Rossi), Vlahovic, Vari (44’st Locontr); Nardi (30’t Giannetti), Lipari; Noccioli.

Panchina: Paolucci, Lapadatovic, Lucas, Ronchi. Allenatore Lelli.

POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Borri L. (7’st Di Martino), Borri F. (29’st Kean), Borghi; El Dib, Corzani, Ndiaye (10’t Corcione), Biagiotti (28’pt Ciacci), Gonzi; Boriosi, Pippi (33’pt Nobile).

Panchina: Baracco, Boduri, Bruni, Pruszko. Allenatore Barontini.

Arbitro Giannì di Reggio Emilia (Apollaro-Sintini).

Reti: 44’pt Nardi, 39’st Lipari.

Note – Ammoniti: Borri F., Ndiaye. Espulsi: 30’pt Gonzi e 43’st Di Martino. Recuperi: 3’ e 3’.

SIENA – Il Siena bissa il successo di Coppa e batte il Poggibonsi con un gol per tempo. Derby vibrante ed equilibrato fino al rosso di Gonzi alla mezzora che ha sparigliato le carte in tavola. Avvio equilibrato con i bianconeri che si affidano al solito palleggio cercando la profondità di Vari. Al 12’ Michielan compie un miracolo su Pippi che era tutto solo dentro l’area dopo una palla persa dai bianconeri. Passano appena due giri di orologio e Tosini ha sul destro la palla del vantaggio dopo una grande azione di Vari. Il tiro del 2 di casa è smorzato da Borghi. Derby aperto e godibile. Vari è ancora una spina nel fianco della difesa giallorossa ma perde il tempo per calciare. Poi ci prova Noccioli, destro a lato di un soffio. Al 25’ dopo un corner Boriosi ha sul destro una buona occasione ma la difesa di casa fa muro. Bertini (28’) è eccezionale sulla conclusione ravvicinata di Lipari, bravo ad incunearsi in area dei leoni. Dopo la mezzora il piano tattico di Bartoni è stravolto. Prima si fa male Biagiotti (dentro Ciacci), poi Gonzi commette una sciocchezza prendendo la sfera con la mano per bloccare l’ennesimo strappo di Vari. Rosso diretto per il centrocampista e nuovo cambio, col difensore Nobile per l’attaccante Pippi. Nardi spara sul palo una comoda occasione (41’) a Bertini battuto mentre il Poggibonsi si fa rivedere nel con Boriosi (assist di Corzani) ma mette a lato. Più bravo invece Nardi (nella foto) nel recupero a mettere dentro di testa dopo un ennesimo cross, 1-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo Noccioli di testa (5’) non approfitta di un’uscita coi tempi sbagliati di Bertini. Barontini inserisce Di Martino e abbassa Nobile, in difficoltà con Vari, nei tre dietro. Ma è più clamoroso l’errore dalla linea di porta (14’) di Noccioli mancando clamorosamente la sfera. Dieci minuti dopo Boriosi trova Corcione, palla a lato non di molto. Ancora Noccioli, spostato nel ruolo originale, fallisce da pochi passi il colpo del ko. A quello di pensa Lipari con i giallorossi sbilanciati. Leoni che chiudono in 9 per il rosso diretto a Di Martino (fallo su Noccioli). Ciofi sfiora il tris nel recupero.

Guido De Leo