La Robur fa i conti con le assenze. Di Paola da sostituire, rebus difesa

Prima o poi quell’ammonizione doveva arrivare: Gabriele Di Paola se l’è presa domenica scorsa a San Giovanni Valdarno. Il difensore già diffidato, salterà quindi la gara casalinga con il Terranuova Traiana, in programma sabato 15 alle 14,30. Un’assenza pesantissima per mister Magrini, considerando anche il momento e le assenze. Il numero 23 è infatti l’unico terzino sinistro rimasto a disposizione dopo il brutto infortunio capitato a Ricchi che ha terminato anticipatamente la stagione. Senza di lui il tecnico bianconero è costretto ad adattare al ruolo uno dei suoi ragazzi.

Il candidato numero uno Andrea Morosi: anche lui però, non è al top della condizione: saltata la trasferta del Fedini per una grossa contrattura, ieri alla ripresa degli allenamenti (la squadra ha potuto usufruire di un giorno in più di riposo) ha sostenuto un programma personalizzato, la speranza è che riesca a recuperare: in questo senso il posticipo della partita del Franchi, per la concomitanza con la Strade Bianche è stato una manna dal cielo.

Non solo: senza Di Paola l’unico 2005 abile e arruolabile è Pescicani e, data per scontata la sua presenza in campo e la penuria di under in organico, mister Magrini potrebbe essere costretto a chiamare un giovane (2007) della Juniores. Di Gianni (2006), infatti, è out per una ‘lesione di basso grado del retto femorale alla coscia destra riscontrata la scorsa settimana’ (per Sangiovannese-Siena non era nell’elenco dei convocati): da vedere quale sarà l’evoluzione dell’infortunio, per il giovane attaccante vale quanto detto per Morosi.

Da ricordare che l’unico altro 2006 di movimento in rosa, oltre a Suplja a cui è destinata la maglia titolare, è Carbè che, tra l’altro, nelle ultime uscite, ha fatto vedere buone cose. La buona notizia, dal Bertoni, è arrivata invece dal fronte Lorenzo Lollo: il centrocampista, fuori ormai da tantissimo tempo, è finalmente pronto a rientrare in gruppo. Per la gara con il Terranuova Traiana, quindi, potrebbe rientrare almeno tra i convocati. La seduta di ieri è iniziata con un lavoro fisico per tutta la squadra ed è proseguita con una serie di possessi e una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.