La Robur fa piangere anche l’Audax. Settima vittoria di fila e adesso è fuga

AUDAX RUFINA

1

SIENA

3

AUDAX RUFINA (4-3-3): Valoriani; Sequi, Galantini (80′ Ballini), Grazzini, Castri; M. Somigli (75′ Sitzia), Maccari, Falcini (68′ C. Somigli); Tanini (88′ Cicalini), Di Vico, Bachi (68′ Ferretti).

Panchina: Lanzini, Poggiali, Bianchi, Falugiani. Allenatore Innocenti (Diotaiuti squalificato).

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (69′ Pagani), Biancon, Cavallari (77′ Achy), Bertelli (69′ Agostinone); Bianchi, Lollo (69′ Hagbe), Masini; Candido (75′ Boccardi); Granado, Galligani.

Panchina: Gueye, El Jallali, Leonardi, Costanti. Allenatore Magrini.

Arbitro Brozzoni di Bergamo (Barretta-Pacini).

Reti: 7′ Bianchi (S), 25′ Di Vico (A), 53′ Candido (S), 59′ Cavallari (S).

Note – Ammoniti: Lollo, Castri, Falcini, Ferretti; angoli: 2-2; recupero: 0′ pt e 4′ st.

RUFINA – Un’altra prova di forza della Robur che schianta l’Audax Rufina, inanella la settima vittoria consecutiva e si porta a +9 sulla seconda. A guardare bene qualche difficoltà il Siena l’ha dovuta affrontare, soprattutto nel primo tempo davanti ad una compagine fiorentina che l’ha messa su pressing e aggressività. Poi però, quando la Robur ha preso le misure, nel primo quarto d’ora della ripresa, ha spazzato via dal campo i generosi ragazzi dell’Audax.

Poche sorprese nell’undici iniziale con Biancon e Cavallari coppia centrale, mediana Bianchi-Lollo-Masini e Candido a sostegno del tandem offensivo Granado-Galligani. A completare il 4-3-1-2 il portiere Giusti con Morosi e Bertelli sulle fasce.

Audax all’assalto: pressing alto come a voler togliere il respiro ai bianconeri. Al minuto 7 però Galligani lavora un pallone a sinistra e mette in mezzo: sul secondo palo sbuca Bianchi per l’1-0 e il suo primo gol stagionale. Al 10’ il tiro di Masini viene ribattuto da un difensore, mentre al 14’ Candido calcia alto dal limite. Al 24’ lungo lancio di Cavallari che pesca Granado la cui conclusione è fuori misura. Sembra tutto facile per i bianconeri e invece al 25’ ecco la doccia fredda. Bachi sorprende Morosi a sinistra, palla al centro dove in Di Vico troppo solo insacca. E’ 1-1. Sull’entusiasmo del momento Bachi si mette in proprio e al 27’ calcia alto in diagonale. L’Audax riparte in velocità e qualche grattacapo lo crea, anche se nel finale di tempo serve un grande Valoriani per dire no ad una super punizione di Candido.

Comincia la ripresa con gli stessi 22, i locali cercano ancora il pressing alto ma la Robur in 14 minuti mette la gara in ghiaccio.

All’8’ il solito Candido pesca Galligani che sfonda a sinistra, punta Sequi e costringe alla paratissima Valoriani, sulla ribattuta ecco Candido a fare il 2-1. Al 14’ Cavallari esce prepotente dalla difesa, si fa tutto il campo, scambia a sinistra con Granado e sul passaggio di ritorno segna con un bel destro all’angolo il 3-1. Finisce qui, al netto di cambi e altre occasioni per il Siena.

Paolo Brogi