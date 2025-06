La Robur guarda alla stagione 25-26. Prime ipotesi sugli avversari del girone

Dopo le finali playoff nazionali di Eccellenza di oggi pomeriggio (vedi altro pezzo) si potrà iniziare ad ipotizzare il girone E, quello di Robur e Poggibonsi. Lo scoglio più grande, restando nel campo delle ipotesi, è su come potrebbero essere divise le 14 toscane aventi diritto di partecipare alla prossima serie D. Pistoiese, Prato, Tau Altopascio e Tuttocuoio lo scorso anno erano inserite nel girone D e potrebbe restarci, magari con l’aggiunta del Camaiore (fresco vincitore del girone A di Eccellenza) anche se sarebbe un controsenso dividere le formazioni della Versilia (e limitrofi) visto che Ghiviborgo e Seravezza dovrebbero restare nel girone E. Restano nel girone E Aquila Montevarchi, Grosseto, San Donato Tavarnelle, Terranuova Traiana e forse l’altra neo promossa, lo Scandicci che in passato ha militato in entrambi i raggruppamenti. Ci sarebbe anche la quindicesima toscana, ovvero il Sansepolcro che però calcisticamente è considerata una umbra: i bianconeri della Valtiberina saranno sicuramente nel girone con la Robur insieme a Foligno 1928 (nuova società nata dalla fusione tra Fulgens e Foligno), Orvietana e Trestina in attesa di capire il destino del Cannara. Le laziali sono undici (dodici se il Montespaccato oggi otterrà la promozione) ma solo Ostiamare e Flaminia potrebbero essere ancora avversari dei bianconeri. Non ci sarà la Lucchese in ogni caso visto che è tramontata l’ipotesi di acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo da parte di un imprenditore lombardo, Fabrizio Capaccioli, che intendeva così fa ripartire le pantere dal primo gradino possibile. La nuova società rossonera, quando nascerà (a proposito il comune di Lucca ha convocato per lunedì una conferenza stampa) dovrà ripartire nella migliore delle ipotesi dall’Eccellenza come era toccato alla Robur esattamente due anni fa dopo il disastro di Emiliano Montanari. Il Ghiviborgo, società da cui è arrivato mister Bellazzini, a questo punto come detto dovrebbe regolarmente prendere parte alla D in autonomia dopo che era sfumata anche la possibilità di trasferire il titolo al Viareggio (dove potrebbe finire l’ex attaccante bianconero Elia Galligani) che invece giocherà in Eccellenza.

Guido De Leo