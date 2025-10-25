La Robur lancia la sfida al Ghiviborgo. Mister Bellazzini studia l’undici migliore

Con la consapevolezza di essere già in una fase importante della stagione (visto che il prossimo mese i bianconeri dovranno confrontarsi con le favorite Grosseto e Prato) la Robur prosegue al Bertoni la preparazione in vista della delicata sfida di domani a Ghivizzano contro una formazione che anche quest’anno, così come era stato nelle precedenti con Lelli e Bellazzini in panchina, sta facendo molto bene. Rispetto al sofferto successo di Sansepolcro non ci dovrebbero essere grosse novità per quanto riguarda i calciatori a disposizione dello staff per la lunga trasferta in provincia di Lucca. Restano out Cavallari e Giannetti mentre il giovane esterno di metà campo Tosini potrebbe avvicinarsi al rientro dopo quattro gare ai box. Chi sembra essere ancora più prossimo al ritorno almeno nella lista (che resta sempre segreta) dei convocati è invece Nardi. L’assenza del numero 10 finora non è costata punti (visti i successi su Gavorrano, Cannara e Sansepolcro) ma è ovvio che la qualità del gioco e la pericolosità della squadra alla lunga possa risentire della mancanza di uno dei giocatori più talentuosi della rosa oltre che di uno dei suoi migliori marcatori con tre realizzazioni. Se l’ex Livorno e Pianese dovesse recuperare difficilmente però partirebbe titolare ma potrebbe essere un’arma in più a gara in corso. Per il resto gran parte dell’undici titolare anti Ghiviborgo sembra già pronto. Davanti al portiere Michielan, spesso decisivo nelle ultime giornate, il solito terzetto composto da Conti (primo ex di giornata), da capitan Somma e dal mancino Zanoni con i giovani Bellavigna (2006) e Lapadatovic (2007) unici altri difensori a disposizione. A metà campo tutto ruota intorno alla scelta del 2006 titolare. Se come in provincia di Arezzo il prescelto sarà Loconte allora uno tra Ciofi e Vari partirà dalla panchina e nel mezzo ci saranno Barbera e Vlahovic. Viceversa se nel mezzo ci sarà Rossi con Vlahovic (che è un 2005), Vari e Ciofi saranno le frecce di Bellazzini sulle corsie. Il trio offensivo potrebbe essere composto dall’ex Noccioli, da Lipari e da Menghi, uscito malconcio dalla trasferta nell’Alto Tevere per qualche colpo subito, ma pronto a partire ancora dal primo minuto. In quel caso il francese Lucas, decisivo con l’assist domenica scorsa, partirà dalla panchina.

Guido De Leo