La Robur mette Scandicci nel mirino . Il ’mantra’ è non sprecare le occasioni

Era importante, per la Robur, cancellare subito il passo falso compiuto all’esordio con il Tau Altopascio: i bianconeri ci sono riusciti alla grande inanellando due successi, uno in trasferta, uno tra le mura amiche del Franchi, rispettivamente contro Orvietana e Poggibonsi. Due successi che hanno portato serenità nello spogliatoio ("Non troppa però, perché la tensione non deve mai mancare", le parole di mister Bellazzini), consolidato le certezze e permesso alla squadra di compiere un passettino in più nel percorso di maturazione. La mano del tecnico ex Ghiviborgo si vede comunque già abbondantemente, come, al netto di defezioni, la gerarchia degli interpreti. L’ossatura è quella, nelle prime tre partite le maglie titolari non hanno ‘ballato’ e c’è da immaginarsi che anche domani pomeriggio, al Comunale di San Casciano Val di Pesa, arena dello Scandicci, sarà così. Bellazzini, che, sostituito in panchina dal vice Nico Lelli, sconterà il suo ultimo turno di squalifica, dovrà guardare anche stavolta in infermeria: ai lungodegenti Menghi e Di Vincenzo, si sono infatti aggiunti Cavallari e Masini, alle prese con affaticamenti muscolari. Oggi, nella tradizionale seduta di rifinitura prima del match, saranno valutati loro ed eventuali altri acciaccati. Sicuramente, il credo del mister, "scenderanno in campo i migliori", quelli che l’allenatore bianconero ha visto "meglio durante gli allenamenti". L’assenza prolungata di Menghi (ne avrà ancora per qualche giorno) è stata tamponata in maniera impeccabile da Noccioli, la cui posizione naturale, però, sarebbe qualche metro indietro. E a conti fatti, se alla Robur, in queste prime tre partite, c’è qualcosa da imputare, sono le tante occasioni sprecate che avrebbero potuto regalare alla classifica un punto in più, se non due, e aumentare il bottino di gol come quello dell’autostima. Del resto, che le squadre di Bellazzini abbiano una spiccata vocazione offensiva, pur rischiando in fase difensiva, e riescano a realizzare una valanga di reti, lo dicono i numeri: basti guardare quelli del Ghiviborgo della passata stagione, unica squadra ad aver battuto il Livorno, 4-1 all’andata e 7-1 al ritorno. La Robur ha tutto un campionato davanti per aggiustare la mira, le premesse sono più che buone: intanto Somma e compagni stanno pulendo il mirino per la gara di domani in casa dei blues, all’insegna della continuità.