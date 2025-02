La Robur passa in vantaggio con Suplja. Ma l’Ovietana rimonta e pareggia

SIENA

1

ORVIETANA

1

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Achy, Biancon (35’st Hagbe), Cavallari, Di Paola; Suplja (22’st Mastalli), Farneti ((29′ s.t. Pescicani), Masini (22’st Carbè); Candido (8’st Ricchi); Boccardi, Giannetti. Panchina: Stacchiotti, Di Gianni, Semprini, Ruggiero. Allenatore Magrini.

ORVIETANA (3-5-2) Rossi; Ricci, Berardi (1’st Mauro), Congiu; Paletta, Sforza, Fabri, Proia (30’st Simic), Caravaggi; Caon, Panattoni (30’st Coulibaly). Panchina: Formiconi, Bologna, Pelliccia, Darboe, Marchegiani, Esposito. Allenatore Rizzolo.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio (Targa – Zebini).

Reti: 39’pt Suplja, 18’st Caon.

Note: Recuperi: 2 e 4. Ammoniti: Berardi, Cavallari, Rossi.

SIENA – Il Siena non riesce a capitalizzare il vantaggio e si fa rimontare da un’Orvietana che ha meritato il pareggio. Brutto il secondo tempo dei bianconeri, che subiscono il primo gol dell’anno solare e poi non riescono più a farsi pericolosi in attacco lasciando per strada due punti che avrebbero fatto molto comodo. In un Franchi semideserto la prima situazione interessante arriva al 2’: il tiro cross del terzino degli umbri Paletta esce di pochissimo. Qualche minuto dopo l’Orvietana ancora vicina al gol. Panattoni supera Biancon e mette nel mezzo per Proia. Una deviazione in mischia manda la sfera sul palo e poi Di Paola libera. Al 14’ Biancon di testa impegna Rossi in una difficile parata a terra. Boccardi (18’) in contropiede si accentra e prova il tiro, sfera deviata in corner. Al 22’: Suplja ci prova da fuori, sfera deviata e alta di pochissimo con Rossi battuto. Proteste bianconere poco dopo per un contatto in area in cui cade Masini, Costa lascia correre. Gara apertissima e fino a quel momento godibile. Fabri (28’) impegna Giusti in una difficile parata a terra. L’inserimento di Proia alla mezzora è chiuso da un super Cavallari. Ma a sbloccarla è la Robur: Suplja stavolta è più fortunato e con un bel destro segna l’1-0. Reazione veemente della formazione di Rizzolo. Proia impegna ancora un attento Giusti nel finale mentre poco dopo anche l’Orvietana protesta per un contatto in area su Panattoni. Costa applica lo stesso metodo di pochi minuti prima. Nel secondo tempo pronti via e Giannetti di testa (cross di Di Paola) fa la barba al palo. La partita resta aperta ma la Robur esce completamente di scena nei 20 minuti successivi. Ancora Giusti deve fare gli straordinari sul sinistro di Proia al quarto d’ora. Il difensore Congiu scheggia la traversa al 17’ ed è il preludio al pari, meritato, degli umbri con Caon che sfrutta l’assist sul secondo palo di super Proia e impatta il match. L’1-1 placa la sfida del Franchi che, complici i cambi, diventa decisamente meno vibrante. Boccardi ha sul sinistro l’occasione per vincere ma il suo tiro viene stoppato da Congiu (38’). Non succede più nulla, con la formazione di Magrini che non riesce neanche a creare qualche situazione di palla inattiva.

Guido De Leo