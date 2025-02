La Robur prima si illude e poi crolla. Il Livorno vince il derby in scioltezza

LIVORNO 3SIENA 1

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; Siniega, Brenna, Risaliti; Marinari, Bellini (20’st Hamlili), Bacciardi, Arcuri; Regoli (6’pt Russo), Dionisi (33’st Luci); Rossetti (38’st Gucci).Panchina: Tani, Malva, Calvosa, D’Ancona, Bonassi. Allenatore Indiani.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola; Suplja (15’st Carbè), Mastalli (38’st Candido), Bianchi (30’st Farneti); Ruggiero (1’st Giannetti); Boccardi, Semprini (15’st Masini).Panchina: Stacchiotti, Biancon, Calamai, Pescicani. Allenatore Magrini.

Arbitro Martini del Valdarno (Galluzzo-Posteraro).

Reti: 23’pt Boccardi, 33’pt e 36’pt Rossetti, 40’pt Bacciardi.

Note – Ammoniti: Marinari, Siniega, Cavallari, Bellini, Risaliti, Di Paola. Recuperi: 3’ e 4’.

LIVORNO – Negli annali resterà un ko per 3-1. Un risultato che letto così non darebbe troppo nell’occhio ma in realtà il Siena ieri è stato surclassato in tutto e per tutto da un Livorno che avrebbe potuto stravincere se solo fosse stato più preciso sotto porta o se tra i pali non ci fosse stato un super Giusti. La Caporetto della Robur si era infatti vista arrivare già dopo il fischio d’inizio. Al 3’ il Livorno confeziona la prima palla gol con Dionisi che si presenta davanti a Giusti chiuso però all’ultimo dall’uscita del portiere. Cavallari regala palla al neo entrato Russo (Regoli ko) e l’ex San Donato centra la traversa. L’inizio è tremendo per il Siena che non riesce minimamente a pareggiare l’intensità e il ritmo dei padroni di casa. Achy rischia tantissimo (12’) poi Di Paola ‘mura’ Russo a pochi metri dalla linea. Il Siena segna con Boccardi (23’) il suo primo gol su calcio piazzato della stagione (ottima azione di Di Paola) ma non è neanche un fuoco di paglia. Il fiammifero infatti si spegne subito e il Livorno dopo aver provato con Dionisi (Giusti respinge sul primo palo) piazza un micidiale 1-2 con Rossetti che ribalta tutto di fronte alle statue di sale della difesa bianconera. Robur completamente in bambola e ancora punita dopo un’azione insistita chiusa dal destro da fuori di Bacciardi. Nel finale di tempo la formazione di casa va anche vicina al poker. L’unico cambio di Magrini è Giannetti per Ruggiero al rientro in campo dopo il provvidenziale intervallo. Per fortuna la capolista almeno inizialmente abbassa i ritmi e il Siena tenta di rientrare nel match almeno mentalmente. Semprini impegna Cardelli (10’) ma è Giusti a compiere il miracolo su Dionisi sul ribaltamento di fronte. Masini, neo entrato, di testa ci prova (cross di Di Paola) ma Cardelli c’è. Giusti alza sulla traversa il tiro di Russo (23’), strepitoso con un’azione personale. Se il Siena non crolla definitivamente è solo perché il Livorno cala e bada più a tenere in mano la sfida nel finale pur sfiorando il poker anche nell’inutile recupero.

Guido De Leo