La Robur punta a rafforzare l’attacco. Noccioli, Nottoli e Gori nel mirino

Il Siena dello scorso anno era stato a lungo uno dei peggiori attacchi del girone e in 34 gare la squadra prima di Magrini poi di Voria ha segnato la miseria di 35 gol. E’ questo il fondamentale tattico che la dirigenza bianconera intende cambiare se non stravolgere e da qui l’idea di puntare su un tecnico come Bellazzini (foto) che predilige un calcio iper offensivo. Ancora di voci legate a possibili rinforzi per la Robur provenienti dal Ghiviborgo non ce ne sono anche perché il club della provincia di Lucca è impegnato in una possibile cessione del titolo sportivo al Viareggio, dove tra l’altro potrebbe finire il fresco ex bianconero, e viareggino di nascita, Galligani, ma è innegabile l’accostamento da parte di molti addetti ai lavori di quegli elementi che hanno fatto le fortune dei biancorossi capaci di segnare 65 gol in 34 giornate.

Gli occhi sono puntati in particolar modo sul tridente offensivo composto dal trio Noccioli, Nottoli e Gori che da soli hanno segnato 44 reti, nove in più di tutta la Robur messa insieme. Nel dettaglio, Francesco Noccioli nato a Pontedera e classe 2000 ha giocato 33 partite condite da 5 reti e 8 assist. Edoardo Nottoli, lucchese del 1999 ha invece segnato 12 reti e fornito 5 assist in 29 partite. Infine Lorenzo Gori, classe 2004 da Bagno a Ripoli e capocannoniere di tutti i nove gironi della serie D con ben 27 gol messi a segno in 33 partite. Se pensare di arrivare a quest’ultimo sembra oggettivamente complesso visto che ha gli occhi di diversi club di C addosso, più plausibile che il Siena possa tentare l’affondo ad almeno uno degli altri due che col (probabile ma non certo) confermato Boccardi sarebbe ideale nel 3-4-2-1 (o nella sua più massimalista versione 3-2-4-1) di Bellazzini e Lelli. Per il ruolo di prima punta da valutare per il ds Guerri e il dg Farina anche Tommaso Carcani, centravanti classe 2002, che due stagioni fa proprio nel Ghiviborgo di Lelli (con Bellazzini vice) aveva segnato 12 reti in 30 presenze e che poi la scorsa estate aveva seguito lo stesso Lelli a Montevarchi senza però incantare a passando al Tau Altopascio a gennaio. Sicuramente però il reparto offensivo del Siena cambierà pelle. Giannetti ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe restare a differenza del già citato Galligani e di Semprini, entrambi con le valigie in mano da tempo.

Guido De Leo