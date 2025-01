La Robur ricomincia dal San Donato. L’obiettivo è riprendersi il ‘Franchi’

Quattordici giorni dopo, la Robur tornerà in campo: domani pomeriggio, con inizio alle 14,30, i cancelli del Franchi si apriranno di nuovo per ospitare la prima partita del girone di ritorno, debutto della squadra di Magrini nel 2025. L’ultimo anno solare, iniziato alla grande, non si è chiuso con il botto: lo scorso 22 dicembre è arrivato, per Bianchi e compagni, il ko nel derby con il Grosseto, quarta sconfitta consecutiva all’ombra di San Domenico. L’immediato ritorno al vecchio Rastrello, allora, dovrà essere l’inizio di un nuovo cammino, per centrare, almeno, i play off, per terminare la stagione nella miglior posizione possibile, per far ritrovare alla piazza un briciolo di entusiasmo. Compito non semplice, quest’ultimo, anche alla luce delle più recenti dichiarazioni del direttore sportivo Simone Guerri. La proprietà, per voce del ds, è stata chiara: l’obiettivo, quest’anno – del doman, poi, non v’è certezza –, è di ridurre il più possibile i costi, con interventi da adottare a qualsiasi livello. Quindi anche in ottica mercato: il budget è stato ridotto, non verranno effettuate operazioni di restyling dell’organico. Verranno ingaggiati, forse, un 2005 e un 2006 per ampliare il parco under. La squadra rimarrà questa e questa dovrà marciare fino al termine della stagione. La speranza è che almeno gli infortuni, gli acciacchi e la febbre, che continua a mietere vittime (vedi altro pezzo), possano dare tregua al Siena, dopo un girone di andata in cui mister Magrini non ha mai, mai, potuto contare sull’intera rosa. Non un alibi, una constatazione. Anche in vista della partita di domani l’infermeria è bella piena e il tecnico bianconero dovrà fare di necessità virtù. Se non altro Cavallari ha smaltito il problema fisico che lo ha tenuto ai box nel derby con il Grosseto: tornerà quindi ad affiancare Achy (nella foto qui accanto) al centro della difesa con Morosi a destra della linea e Di Paola dall’altra parte (l’alternativa è l’utilizzo di Pescicani in mediana con Ricchi terzino). A centrocampo possibile la conferma di Farneti, Mastalli (foto qui sotto) (di rientro dalla squalifica) e lo stesso Ricchi, con Masini (o Candido) alle spalle di Giannetti e Galligani (o Boccardi). In porta probabile la presenza di Stacchiotti: in caso fosse Giusti a giocare, ad agire sulla trequarti sarebbe Carbè.