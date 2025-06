La Robur rimanda tutto al ‘dopo Palio’. Presentazione mister e primi colpi

Le stalle di dieci rioni accoglieranno oggi il barbero assegnato loro dalla sorte. In questo momento, a Siena, si respirano tufo e adrenalina, il calcio… ‘Dopo il Palio’. E così ‘dopo il Palio’ la società inizierà a ufficializzare i nomi dei nuovi giocatori o comunque a dare comunicazioni sul futuro della Robur. Anche la presentazione del nuovo allenatore, Tommaso Bellazzini (nella foto) e del suo vice, Nico Lelli, si svolgerà ‘dopo il Palio’: da comunicato del club, l’appuntamento è per mercoledì prossimo, 4 luglio, alle 12, allo stadio Artemio Franchi. Si tratterà del primo passo della nuova stagione sportiva, in vista dell’inizio del ritiro di preparazione estiva che si svolgerà in terra senese e che partirà il 21 luglio, e dei primi impegni ufficiali con i preliminari della Coppa Italia in calendario il 24 agosto. Al momento le operazioni di mercato di cui si ha esito certo riguardano le uscite, o meglio le mancate conferme: non vestiranno più la maglia bianconera, Bianchi, Masini, Candido, Morosi, Achy, Stacchiotti, Hagbe, Semprini, Biancon, Galligani e Giusti. Anche Di Paola, legato al club da un altro anno di contratto, non rientra nei piani della società. Sul fonte delle entrate, invece, dovrebbe far parte del Siena 2025/2026 l’esterno mancino, classe 2004, Jacopo Ciofi, in arrivo dal Montevarchi (allenato da Lelli nella prima parte della scorsa stagione). Tra i giocatori accostati alla Robur, il terzino sinistro Zanoni, classe 1999, nell’ultimo campionato tra le fila del Crema, l’attaccante Panattoni, che si è messo in luce, l’annata passata con la maglia dell’Orvietana: tante le pretendenti, tra cui anche il Livorno. Difficile l’approdo, a proposito di Livorno, di Vieri Regoli sulle lastre.