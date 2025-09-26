La Robur riparte dopo lo Scandicci. Squadra in salute ma occasione persa

"Due punti persi": difficile dare torto al centrocampista bianconero Lukas Vlahovic, che ha parlato al termine di Scandicci-Siena. La squadra di Bellazzini, per l’ultima volta in tribuna, sul campo di San Casciano, ha tenuto tanto la palla, è passata meritatamente in vantaggio con una prodezza di Nardi (gran bel giocatore, per la categoria) e ha creato altre occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’incontro.

Lo Scandicci, che ha fatto la sua partita arroccato dietro, ha cercato di sfruttare le ripartenze (senza successo) e le palle inattive, grazie alla sua fisicità, centrando il bersaglio a inizio ripresa e lasciando l’amaro in bocca a Somma e compagni, usciti dagli spogliatoi per centrare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle conquistate con Orvietana e Poggibonsi. Di certo non hanno aiutato le misure del campo, piccolissimo, un amplificatore di pressione, su cui tante squadre faranno fatica. Se il punto dà comunque continuità agli ultimi risultati e la prestazione della Robur ha convinto, la sensazione è che alla squadra manchi ancora quel ‘killer instinct’ che le permetterebbe di fare il salto di qualità. Tante le chance create e non concretizzate, come nei precedenti incontri. "Una costante che non deve diventare tale" ha affermato mister Bellazzini, convinto però che i suoi ragazzi riusciranno presto a centrare la porta con insistenza. Già da domenica, magari, ché Matteo Menghi, out in questo primissimo scorcio di stagione per un problema al polpaccio, dovrebbe tornare, il condizionale è d’obbligo, a disposizione.

Sfida affatto semplice, quella del Franchi (start alle 15), con il Terranuova Traiana, avversaria che, per tradizione, negli ultimi anni, non ha mai reso la vita facile al Siena. Detto di Menghi, comunque prossimo al rientro, saranno da valutare le condizioni del 2006 Tosini (risentimento muscolare), infortunatosi a San Casciano nel corso del primo tempo e poi sostituito a inizio ripresa. Quota, impiegato con continuità in queste prime partite, la sua assenza costringerebbe mister Bellazzini a ridisegnare il suo scacchiere, con rinunce pesanti: il tecnico bianconero potrebbe optare per l’inserimento di Ciofi, con Loconte a sinistra (come ha fatto contro lo Scandicci), ma con Vari in panchina, oppure utilizzare dal primo minuto Rossi, al posto di Vlahovic o Barbera, oppure Bellavigna, togliendo così esperienza alla difesa.