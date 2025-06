La Robur saluta il capitano Bianchi. Nel mirino l’attaccante Vieri Regoli

La prima operazione ufficiale di mercato della Robur stagione 2025/26 è un addio. Un addio pesante, quello del capitano Tommaso Bianchi (nella foto), in scadenza di contratto. "Dopo due stagioni tra le fila del Siena, in cui si è distinto per le sue qualità tecniche ma soprattutto umane, e ha raggiunto le 100 presenze in bianconero – così la nota dl club –, le strade tra la società e il centrocampista si separano. I più sentiti ringraziamenti a Tommaso per la professionalità, il rispetto e l’attaccamento ai colori senesi dimostrati in questi anni. In bocca al lupo Tommaso!". Niente rinnovo, quindi, per Bianchi che lascia la Robur con il cruccio di non aver centrato l’impresa con cui era tornato in Eccellenza, la promozione in Serie C. E di non aver potuto chiudere la carriera in bianconero, suo desiderio. Il centrocampista è sbarcato sulle lastre nell’estate del 2021, per poi fare i bagagli nel gennaio 2023, per divergenze con la società (poi non iscrittasi alla Lega Pro), destinazione San Donato. Quest’anno, il centrocampista, ha disputato una stagione in crescendo: condizionato inizialmente dagli infortuni, nel rush finale ha dato un grande contributo. ‘Rischiano’ di non vestire nuovamente la maglia bianconera anche Giusti, Achy e Masini. Per chi non rimarrà, c’è chi arriverà: un giocatore nel mirino del club bianconero è Vieri Regoli, fresco di promozione con il Livorno (con cui è ancora impegnato nella Poule Scudetto). Fiorentino, classe ’92, centravanti – ma può anche giocare a sostegno delle punte – Regoli è un giocatore top per la categoria: in amaranto ha inanellato 19 presenze (3 gol, 4 assist), giocandosi la maglia con colleghi del calibro di Dionisi e Rossetti. Regoli ha militato praticamente sempre in D: prima di approdare al Livorno si ricordano le esperienze al San Donato Tavarnelle e al Poggibonsi. L’operazione non è comunque semplice, perché sul calciatore ci sono diversi club. Non facile, tutt’altro, l’ingaggio di Nicolò Ledonne, fantasista di proprietà della Juventus che tanto bene ha fatto alla Pianese nell’anno della promozione in C. Altro giocatore accostato al Siena, il regista Edoardo Ceccuzzi (può adattarsi benissimo alla mediana a due), reduce dall’esperienza al Foligno (31 presenze, 3 assist).