La Robur sarà in campo senza Semprini. Vietato sbagliare contro la Fezzanese

Il piede è sull’acceleratore: al Bertoni dell’Acquacalda la Robur continua a prepararsi, in vista della gara casalinga con la Fezzanese, in programma domenica alle 14,30 all’Artemio Franchi. L’obiettivo è dare continuità al prezioso successo sul Follonica Gavorrano, meritato e strappato con le unghie e con i denti quando nel finale la strada si è messa in salita. Un’affermazione, quindi, anche di volontà, dopo un periodo storto in cui la squadra, a livello di prestazioni e risultati, è andata sulle montagne russe. Perché i tre punti appena conquistati possano avere ancora più valore, quindi, Bianchi e compagni, sono chiamati al successo anche contro i liguri. La situazione degli avversari, per usare un eufemismo, non è delle più rosee, ma se ogni partita ha una storia a sé e in questo campionato nessun risultato è scontato, i ragazzi di Magrini devono tenere le antenne belle dritte.

Che anche le squadre di bassa classifica, e la Fezzanese ne è al momento il fanalino di coda, possano far male, la Robur se ne è accorta appena qualche giorno fa, quando proprio dal Franchi è uscita battuta dal Trestina. Non solo: basti dare uno sguardo alla graduatoria (per quanto il cammino sia ancora lunghissimo) per accorgersi che ai piani alti, dietro alla capolista Livorno, militano società che al pronti via non godevano certo dei favori del pronostico, vedi Ghiviborgo e Fulgens Foligno, mentre il Seravezza, già lo scorso anno, aveva provato a mettere i bastoni tra le ruote a Pianese e Follonica Gavorrano.

Dall’infermeria, intanto, per mister Magrini, sono arrivate notizie dolceamare: Mauro Semprini (nella foto), dopo l’infortunio al ginocchio rimediato la scorsa settimana, già esclusa una possibile frattura, è stato sottoposto a ulteriori accertamenti; l’aspetto positivo è che non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, quello negativo è che non tornerà a disposizione, prima di due-tre settimane. In attacco, allora, rimangono Giannetti, Galligani e Boccardi (che può agire anche sulla trequarti) a giocarsi le due maglie titolari in formazione. Anche Lorenzo Lollo, domenica, dovrà guardare la partita dalla tribuna del Franchi: il centrocampista bianconero dovrà infatti fermarsi una giornata, causa squalifica. Ancora ai box il lungodegente Tirelli. Fort, invece, è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni.