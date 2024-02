La Robur sente il profumo del trionfo. Marzo potrebbe essere il mese giusto

Sta per terminare anche il mese di febbraio e per la Robur l’aria inizia a profumare di primavera. Piove sì, il clima è quello che è, ma la distanza dal traguardo, con sempre meno partite da giocare, si è ormai ridotto. Con lo scontro diretto con il Signa in programma tra due domeniche, marzo potrebbe anche regalare delle sorprese. Il "Siena, però, dovrà fare il Siena", per dirla alla Magrini: ovvero dovrà giocare come sa e vincere. Se i bianconeri dovessero infatti battere domenica la Colligiana, poi il Signa, appunto, e poi ancora la Baldaccio Bruni, potrebbero togliere le bottiglie dal frigo anche prima della sosta. Con un aiutino della Dea Bendata, pure con anticipo. E se è vero che fare calcoli in questo momento può essere soltanto un inutile dispendio di energie, è anche vero che certi ragionamenti sono la dimostrazione pratica della grande cavalcata della Robur, un ottimo organico, sì, ma partito tra mille difficoltà e in ritardo rispetto agli altri. "Mica facile né scontato" poi, come dicono gli addetti ai lavori, per giocatori provenienti da categorie superiori calarsi in una realtà come l’Eccellenza, fatta di campetti stretti, polverosi e fangosi. Bene lasciarsela subito alle spalle, allora, questa quinta serie: i bianconeri, sul campo di Uopini, proseguono la preparazione alla partita del Gino Manni. Mister Magrini avrà l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Cristiani. Pagani, out domenica scorsa, dovrebbe infatti aver recuperato. E, rispetto a domenica scorsa, non dovrebbero esserci grosse novità di formazione, salvo intoppi settimanali: in difesa molto probabile la conferma di Achy al fianco di Cavallari, così come quella del terzetto di centrocampo formato da Bianchi, Lollo e Masini, protagonista con la Rondinella Marzocco di un’ottima prova, con Hagbe pronto a subentrare a gara in corso. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo è molto probabile che Candido, un po’ affaticato la scorsa settimana (a vestire la maglia titolare è stato Ricciardo, con Boccardi trequartista), vada a riprendersi il suo posto dietro le punte Boccardi e Galligani, autore domenica della dodicesima rete stagionale, intenzionati più che mai a scalare la classifica marcatori.

Angela Gorellini