La Robur si concentra sul recupero. Sabato arriva il Terranuova Traiana

Ultimi giorni di preparazione per la Robur che sabato sarà impegnata nel posticipo della 27ma giornata di campionato con il Terranuova Traiana. I bianconeri, visti anche i risultati scaturiti dagli altri campi da gioco (il Seravezza ha perso e la Fulgens Foligno ha pareggiato, così come il Grosseto al momento quarto), hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al secondo posto. Anche stavolta, come sempre, del resto, dall’inizio della stagione, mister Magrini dovrà fare i conti con le assenze. Non ci sarà, sicuramente, Di Paola (2005), alle prese con una giornata di squalifica, e non ci sarà, con tutta probabilità, Di Gianni (2006), in infermeria per una lesione muscolare. Lo scacchiere bianconero, quindi, cambierà di nuovo faccia. Fortunatamente recuperato, dopo lo stop di San Giovanni Valdarno, Andrea Morosi dovrebbe agire al proprio posto a destra della linea difensiva, mentre a sinistra, il primo candidato a sostituire Di Paola è Cavallari (l’altro terzino mancino in rosa, Ricchi, ha infatti ormai terminato la stagione), con la coppia centrale formata da Achy e Biancon. L’assenza di Di Paola dovrebbe spianare la strada all’utilizzo di Pescicani, l’unico altro 2005 in organico, a meno che Magrini non decida di puntare su un 2006, ovvero Stacchiotti in porta o Carbé nel reparto offensivo (come detto Di Gianni è infortunato), oltre ovviamente a Suplja che dovrebbe essere al suo posto in mezzo al campo. Il centrocampista salterà semmai la partita successiva, la trasferta sul campo della Fulgens Foligno, visto che ha risposto alla chiamata dell’Under 21 del Kosovo, in ritiro dal 17 al 26. D’altra parte, che in tema di under la coperta in casa Siena sia cortissima, è un dato di fatto e le defezioni non aiutano certo mister Magrini a trovare una quadra. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità di formazione con Boccardi e Galligani che potrebbero andare a comporre il tandem offensivo (le alternative sono Giannetti (nella foto) e Semprini), con sulla trequarti ballottaggio aperto tra Masini (pronto anche a fare la mezzala), Candido e Ruggiero. A centrocampo, detto di Pescicani e Suplja sperano i più navigati Bianchi e Mastalli (Lollo è recuperato, ma dopo il lungo stop dovrebbe partire dalla panchina).