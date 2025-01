La Robur si gode la qualità di Candido: "Secondo posto alla nostra portata"

La rete per papà Remo, per il suo compleanno: "Un regalo particolare". E per Alessia, la compagna: "Abbiamo diversi progetti in mente, tra cui il matrimonio, speriamo sia di buon auspicio": sorride, Roberto Candido (nella foto), match winner di Siena-Ghiviborgo. "Sono felicissimo per il gol, che aspettavo da tanto tempo – dice il trequartista –, soprattutto perché è valso una vittoria, la cosa più importante. Una doppia soddisfazione". Anche il tecnico del Ghiviborgo, Bellazzini, ha applaudito la rete, figlia della qualità di Giannetti e Candido. "Lo ringrazio, l’ho sempre stimato, fin da quando giocava: credo che sia un ottimo allenatore, giovane, con una precisa idea di gioco che riesce a imporre ai suoi ragazzi. La sua è l’unica squadra con un grande possesso palla, con tanti giocatori offensivi pericolosi".

"D’altro canto noi, a livello difensivo, e non parlo solo di reparto, ma di squadra, stiamo facendo molto bene – aggiunge Candido –, stiamo dimostrando una grande solidità. Questa è la nostra forza e anche domenica è stato così. E’ stata una partita di grande sacrificio, Boccardi e Giannetti hanno corso tantissimo, sono stati un esempio per tutti. Stiamo cercando anche di fare qualche gol in più, con gli attaccanti che se lo meritano per la mole di lavoro che fanno per la squadra. In ogni caso, in questo momento, l’importante è vincere le partite". Dopo il periodo nero, sembra che il Siena abbia trovato la quadra. "E’ un po’ presto per dirlo, ma credo che inizi a esserci un po’ più di equilibrio in campo e che tutti affrontino l’impegno con spirito di sacrificio. L’aver ritrovato la solidità difensiva giova a tutta la squadra e le permette di lavorare meglio, anche in fase di possesso e finalizzazione". Magrini ha definito il centrocampista il suo ‘pupillo’, per come interpreta il ruolo del trequartista. "Come ho sempre detto, il mister mi ha sempre dimostrato la sua stima anche pubblicamente – afferma il bianconero –. Quest’anno mi è dispiaciuto tantissimo non essere stato a disposizione per tanto tempo (per la polmonite ndr): ora lo sono e ho voglia di trovare continuità e chiudere la stagione al meglio". "Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, centrare i play-off – prosegue –. Il secondo posto è alla nostra portata, ma ci sono anche altre squadre che stanno continuando a fare punti. Il girone è tosto". Tra queste il Seravezza Pozzi. "Anche loro, come il Ghiviborgo – chiude Candido –, sono un avversario tosto, molto organizzato, con elementi di livello per la categoria. Saranno anche con il dente avvelenato per il risultato dell’andata. Un altro scontro bello, da ‘play off".

Angela Gorellini