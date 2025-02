La Robur si lancia sul derby con grinta. Magrini: "Torniamo subito a vincere"

In campo per "dare una soddisfazione ai tifosi bianconeri": questo l’obiettivo del Siena oggi pomeriggio, quando a pestare l’erba del Franchi sarà il Poggibonsi. "Vogliamo tornare subito a vincere – dice il tecnico della Robur, Lamberto Magrini (nella foto) –, centrando una bella prestazione, di carattere, cattiva dal punto di vista agonistico. Ho vestito la maglia del Poggibonsi e ho giocato due derby contro il Siena: so quanto la piazza giallorossa ci tenga. Per loro è la partita dell’anno. Dovremo metterci la massima attenzione".

Della gara farà parte Elia Galligani, benché parta dalla panchina. "La società ha deciso di penalizzarlo con una multa – spiega il mister –: è convocato. La cosa più importante, però, è che il ragazzo abbia capito di aver commesso un errore, anche se lo ha fatto ingenuamente. Dopotutto chi non sbaglia? Ma quanto successo fa ormai parte del passato, dobbiamo guardare avanti".

Del passato fa parte anche il ko di Livorno. "La cosa che più mi è dispiaciuta – le parole di Magrini – è che nel primo tempo non abbiamo neanche provato a giocare. Pazienza se qualcuno se la prenderà a male. Non siamo una squadra che ha una struttura adatta ad aggredire e a battagliare, siamo una squadra tecnicamente valida, sopra la media, e che proprio in questa caratteristica deve trovare la sua forza. Ho schierato Ruggiero, Semprini e Boccardi perché attaccassero la profondità, ma sullo sviluppo del gioco. Invece non abbiamo mai costruito, o almeno lo abbiamo fatto pochissimo. Per questo ho richiamato spesso i ragazzi a partire da Giusti. Nel secondo tempo qualcosina di buono l’abbiamo fatta".

"Eppure in allenamento vedo fare delle cose egregie – aggiunge – e quando capita lo faccio anche notare ai ragazzi. Per riproporle in partita serve convinzione da parte di tutti. Per sopperire a quell’aggressività che ci manca, dobbiamo sfruttare la nostra tecnica".

Di Paola è in diffida. "Speriamo che se la porti dietro il più a lungo possibile. Intanto la prossima rientrerà Cavallari e in ogni caso un’alternativa la troviamo. Dietro sto provando anche Pescicani: non è molto applicato in fase difensiva, ma ha gamba. Poi in carriera mi è capitato di vincere in totale emergenza e di perdere con l’organico al completo".

Negata ai tifosi bianconeri anche la trasferta in casa della Sangiovannese. "Lo trovo un grande torto verso una tifoseria che, a quanto ne so, non si è mai comportata male – chiude il mister –. Mi pare una stortura, nei confronti della società e della piazza. Le partite ai tifosi avversari non sono mai state vietate, non vedo perché a quelli del Siena sì. Una presa di posizione che lascia a desiderare. Ne sono dispiaciuto".

Angela Gorellini