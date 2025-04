La Robur si prepara per la sfida contro la Fezzanese in Serie D

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria di ieri che la Robur è già chiamata a tornare in campo per iniziare a preparare la prossima partita. Giovedì alle 15, turno anticipato per le festività pasquali, Bianchi e compagni andranno a far visita al fanalino di coda Fezzanese, ormai prossimo a salutare la Serie D. Una gara alla quale la squadra di Voria dovrà prestare la massima attenzione; sottovalutare gli avversari, che già nella gara di andata sono tornati a casa con tre punti in tasca, sarebbe un grosso errore.

Per la sfida, il tecnico bianconero, dovrà sicuramente rinunciare a Enrico Biancon: il difensore, già nell’elenco dei diffidati, si è preso ieri l’ammonizione che lo costringerà a un turno di stop forzato. A fianco di Cavallari, allora, tornerà Achy che ieri è partito dalla panchina. Difficile, del resto, ipotizzare un cambio di sistema in corsa, con così pochi giorni a disposizione.

Lo staff medico dovrà poi valutare le condizioni di Morosi e Masini, costretti ieri a saltare la partita con il Follonica-Gavorrano per problemi di natura fisica. Sicuro assente all’appello Ricchi che ha terminato la stagione e che prosegue con il proprio programma di recupero.