La Robur si prepara per la Coppa Italia. Domenica al Franchi c’è il Poggibonsi

Si avvicina l’esordio in gare ufficiali per la Robur che dopo il 6-1 subito nell’ultima amichevole del suo lungo pre campionato si prepara per un pronto riscatto domenica in Coppa Italia di categoria contro il Poggibonsi nel primo derby stagionale. Più che il passaggio del turno, oggettivamente poco importante, conterà per i bianconeri resettare la prestazione di sabato e possibilmente imparare dagli errori (ed orrori) visti contro il Cittadella Vis Modena. La preparazione riprende oggi pomeriggio Bertoni dell’Acquacalda e proseguirà nei giorni di domani con una doppia seduta, giovedì e venerdì con allenamenti mattutini, e sabato, vigilia della sfida, con la prima rifinitura della stagione al termine della quale il direttore sportivo Guerri farà il punto della situazione con la stampa. Da valutare alla ripresa di oggi i quattro assenti di sabato scorso. I due portieri Michielan (out per febbre contro i modenesi) e Di Vincenzo (sempre alle prese con il problema alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro uscite) e i due attaccanti Noccioli (che si era infortunato contro il Ghiviborgo sei giorni prima) e Giannetti, tenuto precauzionalmente fuori per un leggero fastidio muscolare contro gli emiliani. Quest’ultimo salterà quasi sicuramente la sfida di Coppa ma dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo tra una settimana in vista della gara di esordio in campionato contro il Tau Altopascio.

In vista del derby si possono già ipotizzare i possibili undici che partiranno dal primo minuto in base a ciò che le tante amichevoli pre campionato hanno offerto. Il 2007 titolare sarà logicamente quello i porta, con Michielen che rientra e il terzo portiere, e coetaneo, Paolucci, che andrà in panchina. La difesa ha un solo dubbio visto che si giocano in quattro (Conti, Somma, Cavallari e Zanoni) tre maglie con i primi tre favoriti. Il dubbio è semmai a metà campo, complice anche la scelta degli under. Se a destra ci sarà il 2006 Tosini (e Ciofi in panchina) allora nel mezzo due tra Barbera (2004, quindi over), Vlahovic e Masini (entrambi del 2005). Altrimenti spazio a Rossi (2006) in uno dei due posti a protezione della difesa. Davanti scelte più risicate con Menghi e due tra Lucas, Nardi e Noccioli con Vari esterno a sinistra.

Guido De Leo