La Robur si tiene stretto il primato. Ma deve fare i conti con le assenze

Sta per chiudersi il 2023: al Siena mancano le ultime due fatiche per archiviare il girone di andata, la gara di domenica con la Nuova Foiano e quella di sabato 23 con la Rondinella Marzocco (che ha appena annunciato il passaggio da associazione sportiva a società sportiva dilettantistica e nominato i nuovi membri del Cda, con l’ingresso di realtà imprenditoriali nazionali e locali), recupero della decima giornata, rinviata a causa del maltempo. Centottanta minuti per tenersi stretto il primato conquistato giornata dopo giornata in un percorso pulito da sconfitte, con un abbondante vantaggio sulle dirette inseguitrici (al momento 10 punti sulla Castiglionese). Un vantaggio che Bianchi e compagni vogliono mantenere se non rendere ancora più profondo.

Il record, è a un passo: la squadra di Magrini ha già polverizzato i 9 risultati utili conquistati con Antonio Ponte in panchina ed eguagliato i 14 raggiunti dalla Robur di Papadopulo nel campionato 20022003, quello della promozione in Serie A. Nel mirino, adesso, il filotto di 17 risultati inanellati dal Siena di Attilio Perotti nel campionato 19891990. Anche il mister ha superato se stesso, scavalcando di un’unità il record centrato quando allenava il Grosseto. Non sarà un’impresa facile, però: ogni partita ha le sue insidie e gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo. Lasciando per un attimo da parte le condizioni del campo, sicuramente uno svantaggio per i bianconeri, a pesare potrebbero essere anche le assenze, tante, a cui Magrini deve far fronte. Contro il Mazzola non si sono sentite, chi ha giocato dal primo minuto e chi è entrato a gara in corso ha fatto bene, ma invece che diminuire, in vista della Nuova Foiano, le defezioni sono aumentate. La lista dei giocatori che non potranno prendere parte alla sfida o per i quali le speranze sono ridotte al minimo è particolarmente lunga, per quanto non debba essere presa, Magrini docet, come alibi: Lollo e Pagani dovranno fermarsi perché squalificati (nell’elenco dei diffidati è rimasto il 2004 Morosi), mentre sono Ravanelli, Cristiani, Masini e Granado sono in infermeria, monitorati costantemente dallo staff medico. Assenze, quindi, principalmente a centrocampo, con il tecnico bianconero chiamato a ridisegnare la mediana e l’intero scacchiere bianconero.