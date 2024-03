La Robur si trova a un passo dal sogno. Promozione in serie D a portata di mano

Il capolavoro è quasi ultimato, la Robur è a un passo dal sogno. La vittoria sulla Colligiana ha ulteriormente avvicinato la squadra di Magrini alla serie D. Se domenica i bianconeri batteranno il Signa, sconfitto nell’ultimo turno dal Foiano, nell’atteso scontro diretto tra prima e seconda, e il Terranuova Traiana terzo non dovesse vincere con l’Asta, sarebbe promozione matematica con cinque giornate di anticipo. Altrimenti l’appuntamento slitterà, per quanto l’attesa si preannunci breve. L’aria, in casa Siena, è comunque frizzante: "La data di domenica può rappresentare il raggiungimento di un grande obiettivo, segnando di fatto l’inizio di un nuovo capitolo per la piazza di Siena e per l’intero calcio senese", ha scritto il club bianconero sui propri canali social.

Bianchi e compagni, già negli spogliatoi del Gino Manni, hanno iniziato a festeggiare: la partita contro la squadra di Chini si è risolta nel primo tempo, con la Robur che l’ha sbloccata dopo neanche un quarto d’ora e l’ha messa in cassaforte a pochi minuti dall’intervallo, per poi gestire il risultato nella ripresa. L’approccio dei biancorossi, pur alle prese con importanti assenze, dal veterano Mugnai a Paparusso, non è stato quello giusto e il doppio svantaggio ha tagliato le gambe alla squadra, che adesso dovrà guardarsi più alle spalle che davanti. Nota positiva di giornata, per la Robur, anche il ritorno al gol di Granado: protagonista sempre di ottime e generose prestazioni, l’attaccante aveva bisogno di sbloccarsi, per ritrovare fiducia e vivere lo scorcio finale del campionato con maggiore serenità. Dell’autore del secondo gol c’è ben poco da dire: Lollo è un giocatore che non c’entra niente con la categoria, un lusso di cui la Robur può sfoggiare con orgoglio e che deve tenersi stretta. Al Manni, tra gli spettatori in tribuna, Masini e Cristiani; se quest’ultimo dovrà attendere ancora un po’ per tornare a disposizione, il senese, per la sfida con il Signa, dovrebbe esserci: il problema al polpaccio che lo ha fermato non sembra di grave entità e la non convocazione è arrivata più che altro per precauzione. Per la partita che potrebbe decidere il futuro della Robur farà di tutto per esserci. E magari chiudere il cerchio, segnando la sua quinta rete stagionale, lui che ha messo la firma sul primo gol del Siena Fc.

Angela Gorellini