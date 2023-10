La Robur soffre ma strappa i tre punti. Prodezza di Granado: Pontassieve ko

PONTASSIEVE

0

SIENA

1

PONTASSIEVE (4-3-1-2): Morandi; Giannelli L., Fani, Pruneti (12’st Serrotti), Giannelli S.; Fantechi, Fioravanti (33’st Minischetti), Meucci; Salvadori (12’st Klajdi); Cassai (15’st Pareggi), Bianchi M..

Panchina: Limentra, Batistitni, Corsi, Latini, Nocentini. Allenatore Brachi.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (20’st Pagani), Biancon, Cavallari, Bertelli (25’st Agostinone); Bianchi T., Lollo (20’st Candido), Cristiani (34’st Achy); Masini (20’st Musaj); Granado, Galligani.

Panchna: Gueye, Ricciardo, Ivan, El Jallali. Allenatore Magrini.

Arbitro Giovanili di Arezzo (Nannipieri-Rugi).

Rete: 45’pt Granado.

Note – Ammoniti: Morosi, Cristiani, Bianchi M.. Recuperi: 2’ e 4’.

PONTASSIEVE – Basta un gol di Granado al Siena per vincere a Pontassieve. Non è stata la migliore versione stagionale dei bianconeri, fin da subito ben imbrigliati dai padroni di casa, ma il successo è meritato visto che dietro praticamente non hanno concesso nulla.

La prima occasione bianconera arriva al 4’ con la punizione di Galligani per Masini, anticipato da un difensore. La Robur è meno fluida rispetto all’ultima uscita e il Pontassieve oltre a difendersi con ordine cerca anche di ripartire. Bianchi (21’) è pericoloso in area ma non riesce ad arrivare al tiro.

Una bella azione sulla sinistra di Galligani porta al tiro Bianchi, ma il suo destro è deviato. Ancora Masini pericoloso con un inserimento dei suoi (26’) palla sull’esterno della rete.

L’occasionissima arriva al 36’ con Galligani che non si accorge di essere solo ed affretta i tempi della conclusione. Morandi ringrazia e controlla senza problemi. Scampato il pericolo il Pontassieve si guadagna una punizione dal limite: Bianchi centra la barriera.

Per sbloccarla serve una giocata di un singolo e arriva allo scadere con Granado che dal limite mette sotto l’incrocio un destro potente.

Nel secondo tempo la squadra di Brachi cambia qualcosa alzando il baricentro mentre il Siena in attacco non si vede. Magrini inserisce forze fresche perché la gara resta in equilibrio seppur senza sussulti. Morandi (27’) anticipa Galligani servito da Agostinone. Dentro anche Achy nel finale e Siena che passa al 3-5-2. Candido al 38’ ha una buona occasione ma in mezza girata mette a lato non chiudendo così la gara, cone la Robur destinata a subire fino in fondo.

Nel finale una buona azione Bianchi-Agostinone porta al cross quest’ultimo ma la difesa ci mette una pezza. Dall’altra parte Pareggi colpisce bene di testa (45’) ma debolmente e Giusti ringrazia.

Guido De Leo