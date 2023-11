La Robur sogna di allungare ancora. Attenzione però all’incognita Audax

Ha una ghiotta occasione la Robur, domani, di allungare ancora. Gli 8 punti di vantaggio sulla Castiglionese sono già un buon margine di vantaggio, ma gli scontri diretti tra la stessa Castiglionese e la Nuova Foiano e lo Scandicci e il Terranuova Traiana, potrebbero amplificare ancora di più il gap tra la capolista e le dirette inseguitrici. Squadre attrezzate per la vittoria del campionato, pure infastidite dall’inserimento dei bianconeri nel girone, che adesso sono costrette a una stagione a inseguire, o a rassegnarsi all’obiettivo play off.

L’Audax Rufina, a cui i ragazzi di Magrini andranno domani a far visita, non è nel novero delle ‘big’, ma non per questo la gara sarà priva di insidie. Non ha molto da perdere chi affronta il Siena, ché una sconfitta ci può stare, un pareggio è oro colato, la vittoria un’impresa storica. I giocatori avversari ci tengono a mettersi in mostra e non a caso, ogni partita è una battaglia. E’ pronta, la Robur, a impugnare le armi, fino a questo momento ha saputo usare bene il fioretto e anche la sciabola. E’ pronta a centrare la settima vittoria consecutiva per avvicinarsi al traguardo finale senza dover aspettare troppo. Ma sempre senza presunzione: la squadra sosterrà oggi a Uopini la seduta di rifinitura, poi mister Magrini svelerà a quali uomini affiderà le redini dell’incontro.

Non ci saranno sicuramente il lungodegente Ravanelli e Cristiani, fermo, quest’ultimo, per la lesione muscolare rimediata domenica scorsa in campo contro la Baldaccio Bruni. A centrocampo, allora, potrebbe giocare Masini, già impiegato dal mister nel ruolo di mezzala. Oppure potrebbe trovare spazio Pagani. Nel primo caso, sulla trequarti, potrebbe agire Candido, con Ricciardo (o Granado) e Galligani nel tandem offensivo (da vedere Boccardi, reduce dal lungo stop, dopo un’intera settimana di lavoro alle spalle, quanti minuti ha sulle gambe). L’utilizzo di Pagani a centrocampo, potrebbe invece aprire uno spiraglio alla chiamata di Agostinone, nel ruolo di terzino sinistro. Davanti alla porta difesa da Giusti potrebbe ricomporsi, dal primo minuto, la coppia centrale Biancon-Cavallari, anche se Achy, nelle ultime due partite da titolare, ha dimostrato di aver ingranato la marcia giusta.

Angela Gorellini