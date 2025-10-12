La Robur va all’assalto del Cannara. Bellazzini: "Dobbiamo essere pronti"

"Ogni partita ha le sue difficoltà" e quella che attende oggi pomeriggio al Franchi la Robur, impegnata contro il Cannara, non fa eccezione. "Affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di Eccellenza e che rispetto alla scorsa stagione ha confermato tanti giocatori – avverte il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto) –. Una squadra solida, che non molla mai e che ha già messo in difficoltà avversarie come Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi, e Grosseto, con cui ha perso, ma di misura, andando vicino anche a ribaltare il risultato. Dovremo quindi farci trovare pronti mentalmente, sarà una sfida molto tosta, una battaglia".

Somma e compagni si presenteranno all’appuntamento dopo lo smagliante successo in campionato proprio sul Follonica Gavorrano e il ko con l’Orvietana, con cui si sono congedati dalla Coppa Italia. "Al Malservisi-Matteini abbiamo disputato una partita di ottimo livello – sottolinea il mister –, una delle nostre migliori, se non la migliore. In Umbria abbiamo giocato la gara che dovevamo giocare, per questo non ha lasciato scorie. E’ anche vero che abbiamo commesso degli errori di precisone che non ci possiamo permettere, ci servano da lezione: per centrare prestazioni di spessore è necessario mantenere sempre alta l’attenzione. La gara è stata l’ennesima conferma". Al Muzi Menghi ha vestito la maglia titolare: la sua condizione, dopo il lungo stop, sembra crescere. "In Coppa Italia è rimasto in campo un tempo, già contro il Follonica Gavorrano aveva giocato una mezz’oretta – ricorda Bellazzini –. Quanto minutaggio possa avere lo scopriremo vedendolo all’opera, ma è sicuramente significativo. E’ migliorato. Oggi mancheranno Tosini, Nardi e Cavallari: vorrei sempre la rosa al completo, ma gli infortuni sono un problema per tutti. E comunque ho tanti ragazzi pronti a sostituire chi non c’è". Quello del Siena si può definire, a oggi, un ottimo cammino. "Non sono uno che si ritiene soddisfatto facilmente – conclude l’allenatore della Robur –, ma, tenendo presenti le premesse, ovvero l’essere una squadra tutta nuova, in un contesto nuovo, siamo a un punto buono. L’importante è non fermarci: come ho sempre detto, il nostro percorso di crescita non finirà mai. Dobbiamo continuare a lavorare per evolverci, perché il calcio presenta delle sfide, delle difficoltà nuove, ogni domenica e se non ci facciamo trovare pronti, rischiamo di subirle".