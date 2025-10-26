Acquista il giornale
La Robur va all’assalto del Ghiviborgo. Mister Bellazzini contro il suo passato

di ANGELA GORELLINI
26 ottobre 2025
In casa Ghiviborgo lo conoscono bene. Perché è lì che Tommaso Bellazzini ha mosso i primi passi da allenatore. E’ per quei colori che la passata stagione, al debutto su una anchina, ha conquistato i play off. "Farà strada", le parole del manager Remaschi, condivise con tanti altri addetti ai lavori. "Mi fanno piacere certe dichiarazioni, ma ho tutt’altro a cui pensare", la sterzata del mister bianconero. In testa ha il campo, la partita di oggi.

"Per me sarà un giorno molto bello – afferma –, torno in un posto in cui sono stato benissimo e in cui ho provato fortissime emozioni. L’anno scorso è stata un’annata straordinaria: ho stretto profondi rapporti umani e professionali, mi sono sentito a casa".

"E’ vero, mi conoscono bene – aggiunge –, ma ormai la mia idea di gioco la conoscono un po’ tutti. Non credo possa essere un vantaggio per gli avversari. Anzi, oggi, con i video, con i social media, tutti sanno tutto di tutti. Questo non vuol dire che le squadre trovino sempre contromisure immediate agli avversari. E comunque di giocatori della passata stagione ce ne sono pochi". "Controllare il gioco fa parte del nostro dna – prosegue – e il fatto che finora ci siamo sempre riusciti è per merito: non è così semplice come può sembrare".

La sfida di Ghivizzano ha le sue difficoltà. "Il Ghiviborgo ha il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa – dichiara Bellazzini (nella foto) –, in casa non ha mai perso e ha subìto una sola rete. E’ una squadra temibile, a vocazione offensiva, giovane, che corre. Una squadra frizzante e di qualità che gioca con spensieratezza: dovremo cercare di limitarla il più possibile". La Robur non prende gol dalla trasferta in casa dello Scandicci (solo due i gol subiti fino a oggi). "Un elemento di valore – sottolinea l’allenatore bianconero –: è il frutto del lavoro quotidiano dei ragazzi che, dall’attaccante al portiere, hanno grande qualità. Interpretano il nostro modo di giocare con grandi e attenzione e concentrazione, e con un’ottima organizzazione".

A colpire anche il fatto che la squadra non rinunci ad attaccare dall’inizio alla fine, indipendentemente dal punteggio della partita. "Non speculiamo sul risultato – chiude Bellazzini –, noi ci proviamo fino al novantesimo. I dati dicono che siamo la squadra che crea di più e dobbiamo continuare così. Dobbiamo però migliorare il rapporto tra occasioni create e realizzate, dobbiamo trasformare le chance che ci capitano con più frequenza".

Angela Gorellini

