La Robur va all’assalto dell’Orvietana. Mister Bellazzini: "Vogliamo vincere"

"Non esiste la classifica", per Tommaso Bellazzini (nella foto). Anche se la sua Robur è lassù in cima, dopo il successo sul Follonica Gavorrano. Esistono le prestazioni, madri dei risultati. All’allenatore bianconero interessa l’oggi, interessa il match di Coppa Italia con l’Orvietana che spezza in due la settimana che va dalla vittoria contro il Follonica Gavorrano alla partita di domenica prossima con il Cannara.

"Vincere fa bene, ma, come dico sempre ai ragazzi la prossima partita è sempre quella più importante – dichiara il mister –. Nel bene o nel male, ogni risultato va immediatamente resettato. Questo pomeriggio siamo attesi da una sfida che vogliamo affrontare al meglio e che, come ogni volta che scendiamo in campo, vogliamo vincere. L’Orvietana si presenterà all’appuntamento forte del successo nel derby con il Foligno, un risultato che le avrà dato sicuramente morale e consapevolezza. Sarà una partita dura, in uno stadio storicamente ostico, per tutte le squadre".

E, storicamente, la Coppa Italia è una competizione che molti club considerano ‘di seconda fascia’ e che può pure dare fastidio…

"A me non dà assolutamente noia – dice il tecnico –, credo sia anzi una bella occasione per misurarci, per consolidare alcune cose e per proseguire nel nostro percorso. Inoltre, oggi pomeriggio, avranno spazio quei giocatori che fino a questo momento, non hanno trovato minutaggio, ci sarà una rotazione. Ma il livello rimarrà alto, perché, come ho già detto, ho a disposizione una rosa competitiva".

L’Orvietana e il Siena si sono già incrociati in campionato, meno di un mese fa (0-2, per i bianconeri, con reti di Vari e Noccioli).

"Il fatto di conoscere i nostri avversari non credo sia un vantaggio – afferma Bellazzini –. Sarà una partita con un sacco di difficoltà, come tutte le altre e che dovremo affrontare con attenzione e cura, con l’obiettivo di qualificarci. Gli eventuali rigori? Li tireremo per buttarla dentro…".

Ha i piedi ben piantati in terra, il mister della Robur.

"Il fatto di essere primi non mi interessa – conclude –, a me a dare fiducia sono le prestazioni, accompagnate dai risultati che, ovviamente aiutano: nel contesto in cui viviamo il risultato condiziona gli umori. Basti pensare alla partita con il Tau Altopascio, che meritavamo di vincere e invece abbiamo perso. La sconfitta ha influenzato l’ambiente. No, la classifica non c’è".

Angela Gorellini