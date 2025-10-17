La Robur vuole continuare la marcia. Guai per Rossi, alternative allo studio

Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio di inizio allo stadio Buitoni alle 15). L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità al cammino compiuto fino a oggi, fatto di sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie centrate nelle ultime tre giornate. Non arrivano buone notizie dal campo Bertoni: Simone Rossi (nella foto) sta svolgendo una preparazione differenziata. Il centrocampista è alle prese con un’infezione a un alluce che gli rende difficile calciare. Sta seguendo le cure del caso, ma la sua disponibilità per il confronto di Sansepolcro è in via di valutazione.

Non dovrebbe comunque trattarsi di un problema di grave entità con lunghi tempi di recupero. L’eventuale assenza di Rossi complicherebbe non poco i piani di mister Bellazzini: con l’infortunio capitato a Tosini (che è ancora fuori dai giochi) il tecnico bianconero si era affidato, come 2006, all’ex Torino, ricevendo peraltro, risposte positive. Un suo forfait ridurrebbe drasticamente le scelte: under, dello stesso anno, Loconte e Bellavegna, il cui impiego comporterebbe un restyling dello scacchiere. E sì che l’infermeria già era piena: oltre al suddetto Tosini, sono ai box, Nardi, Cavallari e ‘l’ultimo arrivato’ Giannetti, che ha rimediato una lesione del flessore della coscia destra durante la partita Siena-Cannara.

Assenze di peso, insomma, che vertono in tutti i reparti e che costringeranno il mister anche a scelte forzate. Davanti, in particolare: la speranza è che il minutaggio di Menghi, con un lavoro settimanale a pieno ritmo con la squadra, sia aumentato, per permettere a Noccioli di potersi esprimere nel suo ruolo il più possibile. Con il forfait di Giannetti, sarebbe lui, infatti, il bianconero designato a prendere il posto del numero 32, come del resto ha fatto in tutta la prima parte di stagione. Somma e compagni sosterranno una sessione di allenamento questa mattina, per domani, sempre al mattino, è in programma la classica seduta di rifinitura. Poi scatterà il countdown per il viaggio verso Sansepolcro.

La società informa intanto che sarà possibile ritirare, allo store ufficiale del Siena, fino a sabato (dalle 15 alle 19), le tessere stagionali e le sciarpe della membership card. Negli stessi orari sarà possibile acquistare il biglietto per la partita Sansepolcro-Siena.