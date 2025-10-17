Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La Robur vuole continuare la marcia. Guai per Rossi, alternative allo studio

La Robur vuole continuare la marcia. Guai per Rossi, alternative allo studio

Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio...

di Redazione Sport
17 ottobre 2025
Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio...

Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio...

XWhatsAppPrint

Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio di inizio allo stadio Buitoni alle 15). L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità al cammino compiuto fino a oggi, fatto di sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie centrate nelle ultime tre giornate. Non arrivano buone notizie dal campo Bertoni: Simone Rossi (nella foto) sta svolgendo una preparazione differenziata. Il centrocampista è alle prese con un’infezione a un alluce che gli rende difficile calciare. Sta seguendo le cure del caso, ma la sua disponibilità per il confronto di Sansepolcro è in via di valutazione.

Non dovrebbe comunque trattarsi di un problema di grave entità con lunghi tempi di recupero. L’eventuale assenza di Rossi complicherebbe non poco i piani di mister Bellazzini: con l’infortunio capitato a Tosini (che è ancora fuori dai giochi) il tecnico bianconero si era affidato, come 2006, all’ex Torino, ricevendo peraltro, risposte positive. Un suo forfait ridurrebbe drasticamente le scelte: under, dello stesso anno, Loconte e Bellavegna, il cui impiego comporterebbe un restyling dello scacchiere. E sì che l’infermeria già era piena: oltre al suddetto Tosini, sono ai box, Nardi, Cavallari e ‘l’ultimo arrivato’ Giannetti, che ha rimediato una lesione del flessore della coscia destra durante la partita Siena-Cannara.

Assenze di peso, insomma, che vertono in tutti i reparti e che costringeranno il mister anche a scelte forzate. Davanti, in particolare: la speranza è che il minutaggio di Menghi, con un lavoro settimanale a pieno ritmo con la squadra, sia aumentato, per permettere a Noccioli di potersi esprimere nel suo ruolo il più possibile. Con il forfait di Giannetti, sarebbe lui, infatti, il bianconero designato a prendere il posto del numero 32, come del resto ha fatto in tutta la prima parte di stagione. Somma e compagni sosterranno una sessione di allenamento questa mattina, per domani, sempre al mattino, è in programma la classica seduta di rifinitura. Poi scatterà il countdown per il viaggio verso Sansepolcro.

La società informa intanto che sarà possibile ritirare, allo store ufficiale del Siena, fino a sabato (dalle 15 alle 19), le tessere stagionali e le sciarpe della membership card. Negli stessi orari sarà possibile acquistare il biglietto per la partita Sansepolcro-Siena.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su