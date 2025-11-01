La Rondinella piange Bosi. Scomparso il presidente

Profondo cordoglio e incredulità scuotono la comunità per l’improvvisa e prematura scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco, stroncato nella notte da un malore improvviso a 57 anni. La notizia, diffusa con dolore dalla stessa società, sottolinea una perdita che va oltre il ruolo dirigenziale: "La società perde non solo il suo massimo dirigente, ma una figura storica e un riferimento imprescindibile per decenni. – si legge – Lorenzo Bosi è stato l’incarnazione della passione e della dedizione ai colori biancorossi, figura centrale nella rifondazione del club".

Il suo impegno, tuttavia, trascendeva i confini del campo: autorevole figura del calcio dilettantistico toscano, il Presidente Bosi si distingueva anche per un sincero e appassionato impegno politico a favore dello sport di base e della comunità, anche come testimoniano le ultime votazioni regionali. Figlio del compianto Senatore Francesco Bosi, scomparso nel 2021, Lorenzo ha saputo onorare una illustre eredità, dedicando la sua vita al servizio della Rondinella Marzocco. Sotto la sua guida illuminata, la Rondinella sta vivendo un momento di straordinario orgoglio sportivo, guidando con merito la classifica del girone B del campionato di Eccellenza Toscana, risultato che testimonia la sua visione lungimirante e il suo amore incondizionato per la Società. In segno di lutto, il Comitato Regionale Toscana Figc ha rinviato tutte le gare della Rondinella in programma oggi e domani.

Per consentire l’ultimo saluto della comunità, la salma di Lorenzo Bosi sarà esposta da oggi al Centro Sportivo di Ponte a Greve (via E. Detti). I funerali si terranno lunedì, alle ore 10, nella Basilica di San Lorenzo. La Rondinella Marzocco si stringe con affetto e immensa gratitudine alla famiglia Bosi. Il ricordo indelebile della sua passione, del suo carisma e della sua dedizione resterà per sempre nel cuore del movimento sportivo toscano. Sentite condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.

Giovanni Puleri