La Rondinella vola. Antella, torna il sereno. Grassina può sorridere

Girone A

Sestese-Viareggio 1-1. Sospiro di sollievo per la Sestese di Polloni che dopo il rigore subito da Morelli, non riesce a scardinare la porta dei viareggini. Quando la sconfitta sembra ormai certa, al 92’ Fiorentino trova il gol del meritato pareggio.

Girone B

Grassina-Lastrigiana 1-0 (giocata sabato). La squadra di casa si aggiudica il derby grazie a un gol iniziale del difensore Calzolai. Dopo il vantaggio, il Grassina amministra bene, contenendo il ritorno degli avversari con la difesa ben diretta proprio da Calzolai.

Sansovino-Castiglionese 2-1 (sabato). Prima vittoria casalinga per gli aretini, che fanno proprio il derby. Dopo il vantaggio ospite firmato Bebeto, la Sansovino ha ribaltato il risultato con le reti di Bega e Mirante.

Antella-Colligiana 3-0. La risposta è arrivata forte e chiara. Col ritorno dell’allenatore Alessio Sireno, l’Antella è tornata a splendere. I gol: Geraci ha aperto le marcature, Lunghi (ex di turno) ha raddoppiato, e il bomber Chiaramonti ha siglato il tris.

Certaldo-Figline 0-1. Contro una squadra arcigna, il Figline ha palesato qualche difficoltà a trovare il gol. Quando la gara sembrava destinata al pari, quasi al 90’ l’attaccante Adami con una magia, segna il gol vincente che regala una vittoria preziosa alla sua squadra.

Lanciotto Campi-Affrico 0-0. Partita equilibrata. Il Lanciotto non si è fatto superare da un Affrico smanioso di vittoria. L’attaccante Papini (Affrico) per due volte non ha avuto fortuna nelle conclusioni.

Signa 1914-Rondinella 1-3. È una Rondinella che vola sempre più in alto. La squadra di Tronconi conferma forza e solidità, centrando la quinta vittoria di fila che gli permette di stare al comando del campionato.

Asta-Valentino Mazzola 0-0. Grande attento lavoro delle due difese.

Giovanni Puleri