La rosa del futuro. Occhi su Zerbin e Simeone. A caccia di rinforzi per la A

Tre innesti già definiti e in attesa di essere pienamente ratificati non appena aprirà la finestra estiva del calciomercato. E altrettanti nomi parecchio caldi. Nonostante la panchina nerazzurra sia ancora vacante, la dirigenza ha chiuso gli accordi in entrata per Isak Vural, Mateus Lusuardi e Pawel Dawidowicz. I primi due arriveranno dal Frosinone: nelle casse ciociare circa 5 milioni di euro per entrambi, acquistati a titolo definitivo. Il centrale polacco invece, dopo una "vita" sportiva trascorsa con la casacca dell’Hellas Verona, si unirà allo Sporting Club a parametro zero. Sullo sfondo proseguono anche i contatti, ufficiali e informali, con il Napoli per sondare le posizioni di Alessio Zerbin (in foto con la maglia del Venezia) e Giovanni Simeone: entrambi sono in uscita, ma mentre per il primo la destinazione nerazzurra può essere congeniale, per l’argentino c’è da riscontrare il concreto interesse del Betis Siviglia.

Un altro paio di profili sono stati accostati: l’attaccante Lorenzo Colombo e del terzino Liberato Cacace, entrambi reduci da una stagione vissuta con la maglia dell’Empoli.

M.A.