La rosa ’lunga’ della Pistoiese. Andreucci ha tante alternative

Ridurre la netta vittoria della Pistoiese contro il Vado ‘soltanto’ al passaggio del turno in Coppa Italia sarebbe un errore. C’è infatti tanto altro dietro al successo per 3-0 degli arancioni, a partire da un dato statistico. In novanta minuti, il Vado ha incassato più reti (3) di quante ne avesse subite nelle precedenti dieci partite ufficiali (2). Serata storta? Episodi sfortunati? Tante rotazioni? Le attenuanti in casa ligure ci sono, ma non devono togliere gli enormi meriti dei quali la Pistoiese ha tutto il diritto di compiacersi.

Al Melani l’Olandesina ha sfoderato probabilmente la miglior prestazione della stagione, una gara fatta di qualità nel palleggio, attenzione difensiva e cattiveria offensiva. Il portiere ospite Bellocci è stato il migliore in campo del Vado e basta questo per far capire che gli arancioni non solo hanno vinto nettamente, ma avrebbero anche potuto dilagare. Nonostante le molte novità di formazione adottate da Andreucci, su tutti la prima da titolare di Sciortino, il rilancio di Polvani al centro della difesa e l’impiego di Boschetti sulla fascia mancina, la Pistoiese è sempre stata in pieno controllo della partita, sbloccata dopo nemmeno un quarto d’ora dal colpo di testa di Massimiliano Rossi. Un gol fotocopia a quello siglato due settimane fa ad Altopascio, sempre in Coppa Italia, sempre con un’incornata aerea, sempre su un assist dalla corsia di destra. Con la doppietta siglata mercoledì, l’ex Carpi e Forlì si è portato a quota tre reti stagionali, al pari di Russo e Campagna, non convocati per il Vado, e dietro solo a Diallo, autore del 3-0.

Un altro aspetto da sottolineare è proprio la capacità degli orange di andare a segno con tanti uomini diversi. I 23 gol siglati in gare ufficiali portano ben 11 firme diverse e nell’elenco dei marcatori ci sono tutti, dagli attaccanti ai centrocampisti passando per gli esterni e i difensori centrali. Il concetto è chiaro: chiunque vada in campo ha la possibilità e le capacità di incidere negli ultimi sedici metri, anche da calcio piazzato. Archiviato l’impegno infrasettimanale, la Pistoiese ha già iniziato a prepararsi per la trasferta di domenica col Progresso, valida per la nona giornata di campionato. Una trasferta in quel di Castel Maggiore nella quale la Pistoiese vorrà ricominciare a vincere per non perdere terreno dal Lentigione e magari rosicchiare qualche punto ai gialloblu, che tra dieci giorni saranno ospiti al Melani.

