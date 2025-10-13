La Rubierese fa poker e detronizza il Guastalla

Tremenda vendetta della Rubierese che restituisce il poker dell’anno scorso al Guastalla detronizzandolo dalla vetta del girone C di Prima categoria.

Il sonoro blitz dei biancorossi apre al primato del San Damaso, vittorioso (2-1) sul Celtic Cavriago: al 35’ euro-gol in rovesciata sotto la traversa del baby Faella (2002) su spizzata di Vanacore. Nella ripresa proprio Vanacore raddoppia da fermo, quindi stoccata di Faella su cross del rientrante Bovi, infine Gareri capitalizza uno schema da corner.

Sale in terza piazza, al fianco dei rubieresi, anche la FalkGalileo corsara (3-2) a Campogalliano nonostante lo scatto dei modenesi con l’inzuccata di Ierardi. Nella ripresa colpo di testa di Redo, astuzia del bomber Attolini che ruba palla alla difesa, diagonale imparabile di Guidetti e acuto locale ad opera di Porrini.

Con un gol per tempo la Virtus Libertas regola un San Prospero Correggio ancora troppo spuntato grazie alla ripartenza di Mussini e al tiro-cross disegnato da Zaoui.

Primo hurrà stagionale per la Povigliese che banchetta a Gavassa trascinata da Vezzani, il difensore Cellato e l’altro puntero Remigini. Prima domenica senza vittorie per l’Atletico Bibbiano Canossa bloccato su un giusto pari ad occhiali dal quadrato Marzolara, ma almeno i boys di Cangiulli conservano il primato nel girone B.

Ennesima goleada per la regina Boma Fellegara che cala un secco pokerissimo esterno su una Barcaccia non pervenuta; gara incanalata già dopo 20’ grazie al gol-lampo di Rubbiani e alla rete in foto di Brusciano su rinvio del guardiano Viva. Gli ospiti sprintano ancora con Koni, Rivi e Canovi.

Riparte la corsa della matricola Vetto che esulta (2-1) sul Montecavolo nella ripresa: match-winner il centrocampista Ruffini, abile ad insaccare da centro-area. Nella prima frazione botta e risposta fra l’enzano Toni e il capitano ospite Benassi, entrambi a segno con un tiro al sette da posizione defilata.

Un Carpineti cinico esulta (3-0) a Rivalta contro una Saxum United incapace di concretizzare il volume creato; sblocca all’8’ Caputo, quindi nella ripresa doppietta del centrocampista Soranno.

Netto tris casalingo per lo Sporting Cavriago contro una Borzanese dove per ora la cura del trainer Gianluca Burani, subentrato a Vaccari, non ha dato effetto. Per i locali tiro al volo di Redighieri, raddoppio di Gilioli da fuori e conclusione di Morotti, prima che l’attaccante ospite Farris accorci dal dischetto.

Vince e convince la Virtus Mandrio che supera (2-1) la Novese punturata dal tiro di Previdi sugli sviluppi di un corner e dall’assolo di Culzoni, abile ad intercettare un retropassaggio e a saltare il portiere in uscita. Due rossi sventolati a Sola e Calliku condizionato la trasferta del Reggiolo che deve accontentarsi dello 0-0 sul terreno della Virtus Cibeno.

In Terza categoria il pari 1-1 nel big-match Coviolo-Gatta permette ai granata ospiti di tornare al comando. Un gol di rapina del centravanti Rossi fa esultare il Felina nella gara casalinga contro una Plaza sotto tono. Non basta un double del solito Bertucci al Collagna sempre rimontato dal Biasola che strappa il 2-2. Giusto pari per il Santos 1948 che al "Lari" deve rincorrere i modenesi del Vallalta passati col centravanti Palmieri che poi fallisce un penalty prima del riposo. Per i cittadini lob di Eze, pescato in area dal collega d’attacco Estaminati.