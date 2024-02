La Rubierese interrompe un digiuno di 5 mesi

Sinistro di Lumetti e l’Atletico Bibbiano Canossa riconquista l’argento. I matildici di mister Unni esultano nel big-match interno con lo United Albinea superandolo nel girone D di Seconda categoria grazie ad una prodezza nella ripresa del fantasista, restando così nella scia della regina Barcaccia corsara all’inglese sullo Sporting Cavriago. Non pervenuto nel primo tempo la Saxum United che incassa tre reti dal Montecavolo spietato con l’incornata da corner di Pagliani, il tocco di Colatini su traversone di Benassi e col penalty di quest’ultimo. Nella ripresa Faccia accorcia le distanze, ma in contropiede arriva il double di Pagliani.

Botta e risposta ad inizio dei due tempi nel derby fra Borzanese e Boiardo Maer: al gol-lampo di Strozzi, abile nell’inserimento con stoccata da centro-area segue l’acuto dello scandianese Falco. Pronto riscatto della Virtus Mandrio corsara (3-1) sul campo mignon dell’ormai retrocesso Quattroville: il rientrante bomber Tulipano firma un double a porta vuota e con sassata mancina a incrociare, inframmezzata dal lob di testa siglato Demeca. Un dubbio penalty concesso all’89’ per mani in area su contrasto aereo e imbucato da Mancini consegna il blitz al Busseto sul campo di un indomito Gattatico, falcidiato dalle assenze. Paga i tre impegni settimanali la Virtus Calerno che non va oltre il nulla di fatto a Cadeo; decisivo al 90’ un salvataggio sulla linea di Pastore, mentre nella prima frazione Falbo sfiora il vantaggio.

In Prima categoria il Daino Santa Croce strappa un punto sul terreno della capolista Ganaceto e viene raggiunta in seconda piazza dalla Virtus Libertas che fa bottino pieno (3-2) a Masone cui non basta la doppietta di Montorsi. Gli acuti di Remigini e di Vena, oltre ad un’autorete mettono le ali agli ospiti. La seconda rete consecutiva dello stopper Andreoli consegna tre punti d’oro alla Rubierese nel viaggio a Reggiolo, interrompendo un digiuno di 5 mesi, in una sfida salvezza dominata dalla paura. Decisivo l’ex sanmichelese che interviene di tap-in su un’incornata di Fontanesi respinta dalla traversa sugli sviluppi di un corner. Hurrà di platino in zona salvezza anche per il San Prospero Correggio che a 5’ dal gong regola la maglia nera Virtus Cibeno grazie al puntero Berselli.

In Terza categoria impresa all’ultimo respiro per il Vetto che viola (3-2) il feudo del Fogliano grazie all’opportunismo di Pini e del difensore Fontanesi. Enzani passati con lo stesso Pini da sottomisura, ma poi ripresi e sorpassati dalla doppietta di Djamanka (rigore e shoot a incrociare). Tutto facile per il Puianello che cala un secco poker sul Ramiseto/Ligonchio impallinato 3 volte già nella prima mezz’ora e ridotto in 10 per il rosso a Godano; per i locali in buca Salvatore Zaccone che si sblocca in questa stagione, Viani, Ciarlone e Coly. Quinto hurrà consecutivo per il Biasola che nella ripresa piega il Felina dopo un primo tempo equilibrato: diagonale da fuori di Tejeda e due volte Gaglione con inzuccata da corner e in ripartenza confermano l’ottimo stato di forma. Unica nota negativa il rosso sventolato al bomber Bertozzi. Un arbitro troppo fiscale decreta l’impraticabilità del terreno di Corcagnano, rinviando così l’impegno della Plaza Montecchio.