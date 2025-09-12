La Samb alle prese con la Pianese. I dubbi di Palladini in vista dell’incontro

Sarà la seduta di rifinitura di questa mattina a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione della Samb da opporre alla Pianese al comunale di Piancastagnaio. I rossoblù, come al solito, si alleneranno a porte chiuse ma i dubbi che Palladini dovrà sciogliere sono diversi. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche degli acciaccati. Quasi sicuramente Konatè salterà il match in terra toscana. La botta alla caviglia rimediata con il Forlì non è stata completamente assorbita e quindi Palladini sarà chiamato alla sua sostituzione. In pole position c’è Martins che nei pochi minuti disputati con il Forlì non è stato particolarmente brillante. Ha però un’altra settimana di allenamenti con la Samb. Nouhan Tourè dovrebbe restare nel ruolo di sottopunta, mentre per quanto riguarda il trequartista di sinistra in ballo per una maglia ci sono Marranzino, Battista e Scafetta. Altro assente sicuro è Luca Napolitano alle prese con un infortunio muscolare. Altro uomo da sostituire è Alessio Zini. Il terzino rossoblù non ha recuperato dal malanno muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo con il Forlì al termine del primo tempo. In tre si giocano una maglia da titolare. Zoboletti, Vesprini e Chiatante. Il primo ha dalla sua il fatto di avere ricoperto questo ruolo nelle ultime due stagioni in Serie D e quindi parte in leggero vantaggio. Vesprini nelle amichevoli estive è stato impiegato da Palladini in questo ruolo, mentre Chiatante, all’esordio in C domenica scorsa, non ha particolarmente brillato nei quarantacinque minuti disputati con il Forlì. Sulla corsia mancina Tosi è pronto al rientro ma il tecnico rossoblù potrebbe confermare Paolini. La Samb al termine della rifinitura, appena dopo pranzo, partirà alla volta del ritiro in terra toscana. Candellori rientra a centrocampo e si piazzerà a fianco di Alfieri anche se Moussa Tourè non ha demeritato. Palladini, però, potrebbe anche optare per un cambio di modulo passando al 4-3-3. In casa Pianese c’è grande fiducia in vista del match con i rossoblù, soprattutto dopo la vittoria di Sassari. "Il successo con la Torres -dice il trequartista classe 2004 Andrea Sodero sui canali ufficiali del club toscano- è stato fondamentale perché avevamo bisogno di punti. Abbiamo affrontato bene la sfida e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Sono arrivato martedì scorso e ho avuto subito ottime impressioni, sia dal gruppo che dalla squadra. La Samb ha dimostrato subito di avere grande valore".

Benedetto Marinangeli