La Samb è spinta dal Riviera delle Palme. Sfida al Termoli per mantenere la vetta

La Samb si prepara a ospitare, domani alle 14.30 al Riviera delle Palme, il Termoli quindicesimo in classifica e reduce dalla rumorosa vittoria con l’Avezzano. La Samb invece ci arriva da prima in classifica in virtù della vittoria con il Real Monterotondo. Tre punti non scontati quelli ottenuti dalla società di Vittorio Massi contro la squadra laziale, perché ottenuti su un campo davvero piccolo, le cui dimensioni hanno facilitato la squadra in difesa. Un problema, quella dei campi in sintetico, che si era già palesato nel match con il Vastogirardi.

La Samb vista con il Monterotondo, però, ha giocato meglio di quella vista col Vastogirardi, pur non brillando per trame offensive. I rossoblù non hanno concesso nulla e sono stati capaci di superare l’errore dal dischetto di Danilo Alessandro, uno di quegli episodi che potevano costare caro in termini di punti come era avvenuto con il Fano. Quella con i granata era la classica gara che poteva risolversi solo con un episodio fortunato, un tiro da fuori o un calcio piazzato, e lo stesso poteva avvenire con il Real Monterotondo. La Samb, però, ha avuto la forza di superare l’impasse psicologico causato dall’errore dagli undici metri e sbloccare la partita, guarda caso, su calcio d’angolo. Con il Monterotondo è arrivato anche il primo gol da corner, arma fondamentale da sfruttare in ogni categoria, ma soprattutto in serie D, dove sono molte le squadre che si chiudono (anche facilitate, come detto, da terreni di gioco al limite delle dimensioni regolamentari).

Altro fattore importante per la vittoria, peraltro ricorso dopo i tre punti ottenuti anche con lo United Riccione, è rappresentato dalle sostituzioni. Proprio contro i romagnoli, Maurizio Lauro ha lanciato nel secondo tempo la coppia Battista-Martiniello, la stessa che aveva risolto la partita di una settimana fa. E i due sono stati protagonisti anche contro il Real Monterotondo, confezionando il raddoppio in ripartenza. Dunque un gol su calcio piazzato e uno in contropiede: soluzioni che non fanno parte del dna giochiate della Samb, ma che i rossoblù hanno dimostrato di padroneggiare. Soluzioni, soprattutto, che sono fondamentali in gare come quelle di tre giorni fa.

Le stesse potrebbero tornare utili domani, quando arriverà a San Benedetto una squadra che non sta brillando per risultati (tolta l’ultima parentesi con l’Avezzano). Tornando all’ultima prestazione rossoblù, Alessandro è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per il secondo errore dal dischetto. Detto che i rigori si possono sbagliare e non è il primo ad averne falliti due di seguito, il bomber rossoblù deve ritrovare serenità in campo e ha l’esperienza per farlo.

L’unico modo per ritrovare l’acquisto più importante dell’estate rossoblù è quello già perseguito da Maurizio Lauro, che non rinuncia mai alle sue qualità. Il tecnico rossoblù lo ha sottolineato anche nel dopo gara, parlando del peso specifico delle qualità di Alessandro in rapporto ai movimenti del sempre positivo Pagliari. Oltre alla Sambenedettese, domani scenderanno in campo anche tutte le altre per il turno infrasettimanale.