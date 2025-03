La Samb ha un solo obiettivo. Battere l’Isernia e la crisi

"Se a inizio campionato qualcuno avesse detto che la Samb sarebbe stata a più otto sulle inseguitrici, tutti ci avrebbero messo la firma". Testi e musica di Giulio Spadoni diesse rossoblù nella stagione 2012-2013 concisa con la promozione in C2. "Oggi -aggiunge il diggi dell’Azzurra Colli- c’è un pizzico di rammarico legato agli ultimi risultati negativi, ma resta sempre un margine di vantaggio importante. Non bisogna pensare alla sua gestione ma l’obiettivo deve essere quello di vincere più partite possibili a partire da domenica prossima per tagliare immediatamente il traguardo". Una situazione totalmente differente dal campionato 2012-2013 quando la Samb raggiunse la promozione in C2 solo all’ultima giornata vincendo a Recanati. "Tantissimi sono le differenze rispetto ad oggi -dice Spadoni- quando fummo promossi al 95’ e sul filo di lana. Allora non avevamo i mezzi societari odierni ed anche a livello economico non eravamo tranquilli. I ragazzi fecero una vera e propria impresa. In panchina come oggi c’è Ottavio Palladini. Con lui vincemmo due campionati e nella stagione 2011-2012 arrivammo ad un punto dal Teramo che fu promosso in C2. Ottavio con la Samb ha ottenuto sempre risultati incredibili". Ma è possibile un recupero delle avversarie in queste ultimi nove giornate? "Fino a domenica scora L’Aquila sembrava essere la più accreditata avversaria della Samb -risponde Spadoni- ma nelle ultime giornate ecco Chieti e Teramo. La Samb oggi è arrivata ad un bivio. Contro l’Isernia sarà importante tornare alla vittoria non solo per la classifica ma anche per il morale dopo un periodo complicato e per smorzare l’entusiasmo delle inseguitrici. Solo così la loro risalita diventerà sempre più ripida. Comunque non avere a disposizione Eusepi e Candellori, senza nulla togliere agli altri rossoblù, ha inciso. Sono i due leader della squadra ed anche l’aspetto caratteriale ne ha risentito. Ripeto -conclude Spadoni- la Samb domenica deve vincere". Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi. Palladini potrà disporre anche di Umberto Eusepi e sarà il tecnico insieme al capitano rossoblù a decidere se scendere in campo dal primo minuto o in corso di gara. Completamente recuperato Moretti, mentre mancheranno gli infortunati Candellori e Zini. Possibile il ritorno al 4-3-3. Samb-Isernia sarà diretta da Bruno Spina di Barletta coadiuvato da Guiducci di Empoli e Pellegrini di Prato.

Benedetto Marinangeli