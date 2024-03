La Samb in piena rincorsa. A caccia del Campobasso, per Termoli biglietti extra

Nove partite da qui alla fine del campionato, 27 i punti in palio. Quattro i punti di ritardo sul Campobasso per la Samb che, se vuole vincere questo campionato, non solo non dovrà perdere più un confronto, compreso lo scontro diretto con i molisani in programma il prossimo 14 aprile, ma dovrà anche sperare in un mezzo passo falso dei lupi e il Campobasso non perde dal 27 gennaio quando è uscito sconfitto dal campo de L’Aquila per 2 a 0. Insomma quella che il neo tecnico Alessandrini dovrà compiere è una vera e propria impresa, difficile ma neppure impossibile, sempre che la Samb non insceni più pessime prestazioni come quella con il Real Monterotondo. La prima sfida in calendario per la Samb, domenica, a Termoli, non sarà del tutto agevole. I giallorossi sono la quarta squadra più in forma del girone di ritorno con 14 punti in 8 gare, dietro a L’Aquila (15), Samb (18) e Campobasso (19). Tra l’altro, al Gino Cannarsa, i molisani vincono da tre giornate consecutive, senza prendere gol. In campo, pare, ci sarà anche l’ex Esposito che ha smaltito la febbre (domenica scorsa non c’era, ad Avezzano, con il suo Termoli). La Samb, invece, affronterà la gara senza tre big: Arrigoni per squalifica, Battista per infortunio (stop di un mese per l’esterno d’attacco che su Instagram ha scritto "Purtroppo sarò costretto a stare fuori per un bel po’, ma lotterò per poter tornare a dare il mio contributo verso un unico obiettivo") e Senigagliesi alle prese con la solita infiammazione (ieri si è allenato ma difficilmente potrà giocare dal primo minuto). Il Campobasso, invece, se la vedrà, in casa, con l’Avezzano, quarta forza del campionato, fermata sullo 0 a 0, domenica scorsa, proprio dal Termoli, prossimo avversario della Samb. Da qui in poi, la Samb incontrerà, prima degli scontri diretti con L’Aquila e Campobasso, uno di seguito all’altro, in casa, il Notaresco, quinta forza del campionato, la Matese in trasferta, il Chieti in casa. Nel finale Atletico Ascoli fuori casa, Roma City al Riviera e chiusura a Senigallia. Il Campobasso, dopo lo scontro con l’Avezzano e prima di arrivare al Riviera il 14 aprile, andrà a Fano, ospiterà in casa il Vastogirardi, affronterà il Fossombrone fuori casa e lo United Riccione in casa. Nel finale troverà il Notaresco in casa, il Chieti fuori per chiudere niente di meno con il derby molisano con il Termoli, ma in casa. Sulla carta il calendario sembra sorridere ai molisani dal momento che la Samb dovrà anche andare a L’Aquila, ha quindi due scontri di vertice. Il fattore pubblico, però, potrebbe fare la differenza, a San Benedetto ha portato a vincere anche sfide impossibili e questa un po’ disperata lo è. E a proposito di pubblico, terminati subito i primi 115 biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb per la trasferta di Termoli, ne sono stati concessi altri 100, del settore tribuna, a 15 euro. Prevendita attiva da oggi alle 17, alla Tabaccheria L’Isola del Tesoro di Porto d’Ascoli.

s. v.