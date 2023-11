La Samb prova a scappare: tris al Termoli

sambenedettese

3

termoli

1

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 6,5; Zoboletti 6,5, Sbardella 6, Sirri 6, Pagliari 6; Barberini 6, Arrigoni 7, Scimia 6 (45’ st Evangelisti sv); Cardoni 6,5 (26’ st Chiatante 7), Tomassini 5,5 (1’ st Battista 6,5), Alessandro 7 (41’ st Romairone sv). A disp. Pinto, Pezzola, Pietropaolo, Orfano, Lonardo. All. Lauro 7

TERMOLI (4-3-3): Lombardo 6; Garzia 5, Sicignano 5,5, Hutsol 5,5, Barchi 6; Corcione 6 (9’ st Hernandez 5,5), Grossi 6, Rinella 6 (20’ st Maiorino 5,5); Gabrielli 6 (34’st Rodriguez sv), Bentos 5,5 (26’ st Vitiello 6), Esposito 5,5. A disp. Sarracino, Scoppa, Allegretti, Mastrogiacomo, Monteiro. All. Spagnuolo 6

Arbitro: Vailati di Crema

Reti: 3’ st Alessandro (S), 30’ st Arrigoni Rig. (S), 46’ st Chiatante (S), 49’ st Vitiello Rig. (T)

Note: Presenti 5.712 spettatori, una cinquantina quelli provenienti da Termoli. Ammonito Sirri al 49’ st. Espulso Garzia (T) al 29’ st. Angoli: 5 a 2 per la Sambenedettese. Recuperi 1’ pt e 5’ st.

Prove di fuga per la Samb che batte il Termoli, centra così il terzo successo consecutivo e si porta a quattro lunghezze sopra la diretta inseguitrice Fossombrone e a 5 da Campobasso, Vigor Senigallia e Chieti. Il sale che il presidente della Samb Vittorio Massi aveva dato a Danilo Alessandro ha portato bene. Il patron rossoblù aveva affermato sicuro che avrebbe segnato proprio l’attaccante, tanto è stato. Una rete pesantissima quella siglata dal numero 10 rossoblù, per la squadra, perché ha aperto la strada al terzo successo consecutivo, e per il calciatore stesso che alle spalle aveva due rigori falliti.

La rete del vantaggio firmata da Danilo Alessandro, dopo un primo tempo equilibrato tra le due formazioni, è arrivata in avvio di ripresa , al 3’: è Cardoni dalla destra a mettere in mezzo il prezioso assist per l’attaccante che va a segnare proprio sotto la Curva Nord Massimo Cioffi. Un gol liberatorio che può spazzare via il momento negativo del calciatore che, però, quando al 30’ Garzia atterra in area Battista – rosso diretto per il numero 19 del Termoli e rigore, molisani in dieci uomini – lascia la palla ad Arrigoni per calciare dal dischetto (lo avevano già deciso in settimana, lo spiegheranno poi in sala stampa). Arrigoni è preciso e spiazza Lombardo. La gara oramai è chiusa ma la Samb non si accontenta, allo scadere, su assist di Zoboletti, va a rete anche il neo entrato Chiatante. La prima gioia in stagione per il 2004, appena rientrato da un infortunio. Al Termoli il gol della bandiera nell’ultimo minuto dei cinque di recupero. Sirri commette fallo in area su Vitiello. E’ rigore, calcia lo stesso Vitiello. Finisce 3 a 1. E ora testa al Notaresco che ieri ha battuto lo United Riccione e si conferma la squadra più in forma del girone (è imbattuto da sei turni), ma sempre dopo la Samb.

Sabrina Vinciguerra