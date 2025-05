La Samb punta su Riccardo Bongelli: trattativa con la Maceratese in vista

La Samb dovrà parlare con la Maceratese per il centrocampista Riccardo Bongelli, il giocatore classe 2006 che si è messo in evidenza nel campionato di Eccellenza con la Maceratese. La formazione rossoblù neopromossa in C ha mostrato interesse sul giocatore, ma potrebbe esserci anche un’altra squadra di C, e la società biancorossa eserciterà il diritto di riscatto. In estate la Maceratese si è assicurata questo giocatore, cresciuto nell’Academy Civitanovese, che tre anni fa lo aveva dato alla Fermana, la società del presidente Alberto Crocioni eserciterà il diritto di riscatto e chi lo volesse dovrà intavolare una trattativa con il club. La Maceratese è felice di continuare anche in serie D con questo metronomo di centrocampo, ma non ostacolerà le legittime aspirazioni del giovane e della sua crescita.

È una settimana molto importante per la Maceratese perché si comincerà a parlare della stagione di serie D analizzando le due figure a cui il presidente Crocioni si è affidato lo scorso anno. A giorni è in programma una riunione in cui i dirigenti parleranno con il direttore generale Stefano Serangeli e con il direttore sportivo Nicolò De Cesare, se dovesse esserci l’accordo si ricostituirà lo staff dello scorso anno. Dopo avere definito questi due ruoli e quelli a loro più vicini, si esaminerà la posizione dell’allenatore Matteo Possanzini. Sul piatto della bilancia ognuno metterà i risultati della stagione appena conclusasi che ha permesso alla Maceratese di tornare in serie D, ma non ci saranno solo questo aspetto perché non può nemmeno passare in secondo piano le belle prestazioni fornite dai giovani che hanno trovato spazio nella squadra e non solo perché obbligati dal regolamento. Una volta definite queste caselle si proverà a chiudere quelle trattative con i giovani individuati in questi mesi per partire da buone basi in un campionato a cui i biancorossi si presentano da matricole e dove c’è un tasso di difficoltà maggiore rispetto all’Eccellenza.

Poi si analizzerà la rosa dell’ultima stagione con il dg Serangeli e il diesse De Cesare che incontreranno i protagonisti dell’Eccellenza, in quei momenti si saprà su chi si fa affidamento nella prossima stagione. La Maceratese ha tagliato il traguardo della D una settimana fa e non si vuole sprecare questo vantaggio a favore della concorrenza perché c’è da provare a chiudere le trattative con quei giocatori che saranno i punti cardine della formazione biancorossa. Rispetto allo scorso rimarranno il fantasista offensivo Niccolò Marras, Denny Ciattaglia e il centrocampista Armin Nasic.