La Samb sfida il Forlì in trasferta nella poule scudetto, attesa per il Livorno

La Samb domenica prossima in trasferta a Forlì, riposa il Livorno. Questa la decisione della Lnd per quanto riguarda il gruppo due della poule scudetto. Nella seconda giornata, in programma mercoledì 14 maggio, rimarrà ferma la formazione che vince la prima gara o in caso di pareggio quella che ha disputato la prima partita in trasferta. In caso di sconfitta in Romagna, quindi la Samb affronterà il Livorno il mercoledì successivo, altrimenti l’appuntamento con i labronici è fissato per domenica 18 maggio al Riviera delle Palme. Gli altri incontri di questa appendice della regular season che assegnerà lo scudetto dilettanti vedrà in campo Ospitaletto-Bra (riposa Dolomiti Bellunesi) e Casarano-Siracusa (riposa Guidonia).

Il Forlì ha chiuso il suo girone ad 84 punti con 27 vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. La formazione romagnola ha realizzato 75 reti (migliore attacco del girone), subendone 24. Alla guida tecnica c’è Alessandro Miramari e tra i calciatori più rappresentativi ecco l’ex Samb Luca Sbardella, gli altri due centrali Lorenzo Saporetti e Mirko Drudi, il centrocampista Riccardo Gaiola e gli attaccanti Davide Macrì e Michele Trombetta. Domenica scorsa il Forlì è stato sconfitto in casa per 4-2 dall’Imolese. Forlì e Samb si sono accordate per posticipare dalle 16 alle 18 la partita di domenica, manca solo il via libera della Lega. La prevendita per i tifosi rossoblù non dovrebbe partire prima di oggi. La capienza del settore ospiti dello stadio Morgagni è pari a 879 posti, ma bisogna attendere le indicazioni della Questura romagnola. Non ci dovrebbero essere preclusioni di sorta. Si attendono, quindi solo le comunicazioni ufficiali.

Intanto ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli proprio in vista del match con il Forlì. Saranno monitorate quotidianamente le condizioni fisiche di Alessio Zini uscito malconcio per un problema al ginocchio nel primo tempo con la Recanatese. L’obiettivo della Samb, confermato anche dallo stesso Palladini, è quello di ben figurare nella poule scudetto e di provare a vincerla. Conseguentemente potrebbero cambiare le intenzioni del tecnico che dopo la gara con il Termoli aveva annunciato che il portiere 2004 Semprini avrebbe giocato anche in questa appendice di campionato. Ecco, quindi, che Palladini potrebbe schierare a Forlì la migliore Samb per cercare la vittoria e per poi puntare al passaggio del turno contro il Livorno.

Benedetto Marinangeli