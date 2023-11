La Samb si lascia le polemiche alle spalle. Arrigoni capitano: "Grande responsabilità"

"Chieti ormai fa parte del passato, non dobbiamo pensarci più. Dobbiamo guardare, piuttosto, a domenica. Affronteremo un’altra squadra forte e soprattutto, giocando in casa, dobbiamo fare la nostra partita e portare a casa il risultato". La Samb lascia al Chieti le polemiche seguite al pareggio di domenica scorsa (la società neroverde ha pubblicato una nota sul proprio sito in cui si riserva "di prendere eventuali provvedimenti a tutela della propria immagine") e guarda al prossimo confronto, con L’Aquila, in programma al Riviera domenica. Ad Andrea Arrigoni, leader dei rossoblù, perno di centrocampo e infallibile oramai dal dischetto, ieri è spettato il compito di parlare per la squadra. Un mese difficile questo per la Samb che si trova ad affrontare uno di fila all’altro i confronti diretti con le formazioni più accreditate del girone. Chieti, oramai passato, L’Aquila domenica prossima e poi Campobasso il 3 dicembre. Dalla sua, la Samb, ha la classifica, guarda tutte dall’alto almeno fino a questo momento. "Noi non dobbiamo guardare a questo ora – ha spiegato Arrigoni –, dobbiamo pensare solo a domenica, alla partita in sé. Affronteremo un avversario difficile. Dovremo farlo consapevoli della nostra forza, col massimo rispetto per l’avversario e giocandocela al meglio delle nostre possibilità". Di sicuro, guardando sia alla gara col Chieti che a quella con l’Avezzano, la Samb ha dimostrato di saper superare le difficoltà vista la reazione sullo svantaggio. "E’ una nostra caratteristica, abbiamo ribaltato la partita in dieci minuti. Sono segnali importanti. Ma ci saranno altre difficoltà da affrontare". Con l’assenza di Sirri sarà proprio il centrocampista ad ereditare la fascia da capitano in occasione del match con L’Aquila. "E’ una responsabilità – ha concluso il calciatore –. Ma al di là della fascia, l’importate sarà la partita e come l’affronteremo".

Buone notizie arrivano dall’infermeria con mister Lauro che recupera pienamente per domenica sia Battista che Zoboletti. Ancora out Paolini. Chiatante sta, invece, lavorando a parte. Da L’Aquila a Campobasso. Dopo aver affrontato L’Aquila al Riviera, la Samb dovrà poi affrontare la trasferta di Campobasso. Potrà avere al seguito i propri tifosi. Il club molisano ha fatto sapere ieri di aver ricevuto comunicazione ufficiale di poter scontare la gara a porte chiuse inflitta dal giudice sportivo dopo la partita con la Forsempronese nel turno di Coppa Italia con il Fano e non in campionato contro la Samb. Infine l’ex presidente della Samb Roberto Renzi, ieri, è stato prosciolto dai deferimenti proposti dalla Procura Federale il 5 ottobre e per i quali non vengono, però, riportate le motivazioni.

s. v.