La Samb si prepara per la Serie C: trasformazione in SRL e rinnovi in corso

La Samb sta completando tutto l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Innanzitutto il club rossoblù deve effettuare la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata. E’ questa una delle norme obbligatoriamente stabilite per avere l’ok dalla Lega. Operazione che dovrebbe essere espletata con ogni probabilità nei prossimi giorni. Inoltre deve presentare anche il certificato di utilizzo del Riviera delle Palme per quanto riguarda lo svolgimento delle gare interne. In tal senso, dopo la firma di ieri della convenzione per il Ciarrocchi, entro il 31 maggio ci sarà anche la firma per lo stadio.

Il presidente rossoblu Massi ha provveduto a saldare anche la mensilità di maggio ed ottenuto le relative liberatorie che vanno ad integrare quelle già presentate. La documentazione dovrà essere completata e presentata entro il prossimo 6 giugno. Già in Lega la fideiussione per l’iscrizione e la tassa gara. Intanto, sul fronte della squadra il direttore sportivo Stefano De Angelis e mister Ottavio Palladini sono concentrati sulla formazione della prossima stagione e continuano a lavorare sui rinnovi. Dopo i primi colloqui ci sono indicazioni positive per i difensori Alessio Zini e Federico Chiatante, i centrocampisti Simone Paolini e Luca Guadalupi e l’attaccante Nazareno Battista. Anche Leonardo Pezzola dovrebbe continuare la sua avventura in maglia rossoblù.

Meno scontata sarebbe, invece, la conferma di Mattia Gennari. Si registra, infatti, il forte interessamento della Pistoiese per uno che si è meritato la fama di essere tra i centrali più forti della Serie D. Se non dovesse restare, il diesse De Angelis dovrà trovare un centrale all’altezza che abbia esperienze importanti in Serie C. In tal senso circolano i nomi degli ex Miceli e Di Pasquale. Ai riconfermati, poi, dovranno essere aggiunti elementi di provata affidabilità. L’obiettivo è quello di consolidarsi tra i professionisti.

Per quanto riguarda lo staff tecnico infine, la Samb è alla ricerca di un nuovo preparatore dei portieri. Giancarlo Beni, sprovvisto dell’abilitazione per la Serie C, sarà dirottato al settore giovanile. Diversi i nomi in ballo e tra questi c’è anche quello di Cristian Cicioni nello staff tecnico di Mirko Cudini, tecnico che De Angelis conosce molto bene e su cui potrebbe cadere la scelta, anche se in questi giorni sono circolati i nomi degli ex Antonio Chimenti e Stefano Visi con quest’ultimo che potrebbe restare al Giulianova, neopromosso in Serie D. Infine mercoledì prossimo 28 maggio sarà presentato ufficialmente Cristian Pazzi come nuovo responsabile del settore giovanile della Samb.

Benedetto Marinangeli