La Samb si prepara per la Pianese. Massi: "Ora vogliamo riscattarci"

Ascoli-Samb si giocherà domenica 26 ottobre alle ore 14.30. Lo ha deciso la Lega Pro che ha ufficializzato date ed orari dei mesi di ottobre e novembre. Il derby torna così dopo 39 anni. E mercoledì c’è stato anche un incontro in Questura tra il questore Aldo Fusco ed i due presidenti Bernardino Passeri e Vittorio Massi. "Un summit – dice il presidente della Samb ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb – voluto dal Questore. E’ molto preparato per questo tipo di incontri, perché ha già organizzato l’ordine pubblico in gare importanti come Messina-Reggina e Messina-Catania. Ha ribadito che le nostre società e le due tifoserie sono attenzionate su ciò che accadrà nelle settimane precedenti il derby. Le prossime partite saranno decisive con il questore che controllerà tutto. Ha monitorato anche le squalifiche di Tomei, Palladini e di mio fratello Fausto. Ci sono comunque difficoltà oggettive per lo stadio Del Duca per l’assenza di un adeguato settore ospiti e quindi per l’organizzazione della trasferta per i nostri tifosi. La sensazione è che o si giocheranno a porte aperte tutti e due o nessuno".

Massi è tornato a parlare del match di domenica scorsa con il Forlì. "Non ho mai rilasciato dichiarazioni sugli arbitri – afferma – e alla squadra ho detto che abbiamo perso per colpa nostra. Siamo una formazione giovane e dobbiamo crescere, anche se per 70 minuti la Samb mi ha entusiasmato. Ci sono state tante circostanze negative che alla fine hanno influito ma tutto sarà corretto. I ragazzi hanno tanta voglia di fare bene ed io ho grande fiducia in questi giovani che sono veramente forti. Una truppa di ragazzini che darà sempre il massimo. Ora però, pensiamo alla Pianese. Vogliamo riscattaci". Importante è, senza ombra di dubbio, la ritrovata armonia con Luigi Rapullino, Ceo di Sideralba. "Per quanto riguarda le strutture, abbiamo il Ciarrocchi per 30 anni, Il Riviera per cinque e stiamo lavorando anche con il comune di Monsampolo. Inoltre con Rapullino – spiega Massi – stiamo pensando alla realizzazione di un altro campo nell’area Brancadoro. Con Luigi (Rapullino, ndr) c’è una grande collaborazione, un imprenditore con cui sono in piena sintonia per la crescita della Samb e di San Benedetto. Alcuni fondi di investimento europei hanno chiesto informazioni sulla società. Se lo fanno per società indebitate fino al collo, figuriamoci per chi è senza passività". Su chi chiede rinforzi per la Samb, Massi è esplicito. "Fino a gennaio non ci saranno movimenti. Moussa Tourè è seguito da formazioni di Serie A, Alfieri è attenzionato da diversi club, Candellori ce lo invidiano tutti in Serie C, Lulli è in forma e Bongelli sarà la sorpresa. Comunque allenatore e diesse – conclude il patron – sono attenti su tutto".

Benedetto Marinangeli