La Samp vola al Memorial Mariotti. Festa blucerchiata allo Strulli. Spettacolo in campo e in tribuna

Il 32° Memorial Daniele Mariotti – 20° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile di Montecatini Terme va alla Sampdoria. Nella finale giocata allo Strulli di Monsummano Terme nella giornata di Pasquetta, la formazione blucerchiata supera per 2-1 la squadra romana della Nuova Tor Tre Teste, che due anni fa era riuscita a sollevare l’ambito trofeo della kermesse calcistica, dedicata alla categoria Esordienti A. La finale è stata decisa al termine dei supplementari, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul risultato di 1-1. Al terzo posto si è classificato il Prato, che nella finalina di consolazione si è imposto per 2-1 sulla Romulea, altra squadra proveniente da Roma. Il 5° posto è andato al Pontedera, mentre si è classificata sesta la Lazio. Al 7° posto troviamo il Tau, mentre il Fucecchio ha concluso il torneo in ottava posizione.

Il bomber della manifestazione è stato Edoardo Bini del Pontedera, che ha vinto il premio grazie alle 9 reti realizzate nel corso del torneo, disputato durante tutto il lungo weekend di Pasqua. Alessandro Sanrocchi della Romulea ha vinto il titolo di miglior portiere. Il Golden Boy lo vince Matteo Condotti della Sampdoria. La panchina d’argento invece è andata ad Alessio Ambrosi, il tecnico che ha portato al successo finale la Sampdoria.

Nel corso della cerimonia di premiazione ci sono stati i ringraziamenti della società del Montecatini Calcio a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Gran parte di questi sono andati alle istituzioni politiche di Monsummano Terme e Montecatini Terme, rappresentate dai due sindaci Claudio Del Rosso e Simona De Caro, e dai due assessori allo sport Marco Silvestri e Libero Roviezzo, che tanto si sono adoperate per la riuscita del torneo, che anche quest’anno ha avuto un notevole successo di pubblico sugli spalti e sui canali social.

C’è stato spazio anche per il Golden Boy dell’ultima Viareggio Cup, ovvero Lorenzo Colonnese, capitano del Genoa U20 e figlio dell’ex-difensore dell’Inter Francesco ’Ciccio’ Colonnese. Dopo aver fatto i complimenti a tutti i ragazzi scesi in campo, Lorenzo Colonnese ha dedicato loro queste parole: "Vi porterete dietro per tutta la vostra vita, tutte le emozioni che avete vissuto oggi. Meritate tutti questi applausi, che la gente qui presente vi sta regalando".

