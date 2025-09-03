La Sancascianese riparte: "Puntiamo alla salvezza"

La Sancascianese del presidente Aldemaro Becattini si prepara all’esordio. La squadra, ripescata in questa categoria, debutterà domenica in Coppa Italia a Tavarnuzze contro il Cerbaia. Sarà un test importante per il tecnico Daniele Latini in vista del campionato che inizia il 14 settembre. Dopo l’arrivo del centrocampista Andrea Di Benedetto (‘06) dal San Donato Tavarnelle, il ds Leonardo Nocentini sta per tesserare l’attaccante Gregorio Renna (‘95), ex Rondinella e Fiesole. Un bomber di esperienza che darà un grande contributo. Su come la società si appresta ad affrontare questa nuova avventura, il tecnico Latini risponde- "Con la filosofia di sempre: dare spazio ai giocatori di San Casciano – ha precisato –. A differenza di altre squadre, il team si affida tanti (circa 18 ndr) ragazzi del posto, insieme a innesti mirati insieme a giocatori del settore giovanile. Affronteremo un girone B tosto con diverse squadre esperte come Ponsacco, San Miniato Basso e Atletico Piombino. L’obiettivo della Sancascianese è partire bene per conquistare ogni domenica punti utili per la salvezza".

La prima giornata di campionato coincide con la partita di Serie D dello Scandicci che gioca sul vostro campo. Quale soluzione adotterete per risolvere la sovrapposizione? "Le opzioni sono due: spostare l’orario o anticipare la partita".

La rosa. Portieri: Minò (‘00), Mugnai (‘02). Difensori: Ballini (‘03), Ceccatelli (‘00), Casini (‘04), Dupi (‘99), Ceccherini (’05), Magnelli (‘02), Marchi (‘97), Schiazza (‘02), Tongiani (‘96). Centrocampisti: Chini (‘04), Conticelli (‘05), Di Benedetto (‘06), Fusi (‘94), Guarducci (‘05), Mazzoni (‘06), Matteo Piazzini (‘06), Mirco Piazzini (‘05), Pratesi (‘97), Sandroni (‘99). Attaccanti: Casini (‘05), Frosecchi (‘06), Lumachi ‘(97), Magistri (‘00), Terramoto (‘01). Vice allenatore Gabriele De Si-mone, preparatore portieri Manfredi Pagliai.

Giovanni Puleri